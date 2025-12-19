Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vigo, primer colegio de España con nombre inclusivo en la procura

El Colexio da Procura de Vigo es el primero de los 67 colegios de España en aprobar una nueva denominación ajustada al lenguaje inclusivo. El antiguo nombre era Ilustre Colegio de Procuradores de Vigo. La nueva imagen fue refrendada en una junta general por una amplia mayoría tras un procedimiento abierto hace un mes y medio.

