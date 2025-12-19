Vigo, primer colegio de España con nombre inclusivo en la procura
El Colexio da Procura de Vigo es el primero de los 67 colegios de España en aprobar una nueva denominación ajustada al lenguaje inclusivo. El antiguo nombre era Ilustre Colegio de Procuradores de Vigo. La nueva imagen fue refrendada en una junta general por una amplia mayoría tras un procedimiento abierto hace un mes y medio.
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
- Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón
- Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro