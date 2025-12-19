Vigo se queda sin pistas de atletismo para competir: las instalaciones de Balaídos pierden su homologación

Nuevo golpe para el atletismo de Vigo y todo el sur de Galicia. Las pistas de Balaídos han perdido su homologación para poder acoger competiciones oficiales y que las marcas sean válidas. El motivo de esta degradación han sido las obras «de mejora» acometidas durante este otoño en las mismas y que consistieron en un retopping del tartán en la contrarrecta.

Esta actuación ya acumuló varias polémicas durante estos meses. En primer lugar obligó al cierre de la instalación en el mes de octubre, con los entrenamientos de pretemporada ya en marcha, en lugar de haber aprovechado el parón de agosto para realizar los trabajos. Sin embargo, un error en el cálculo del material necesario obligó a posponer la finalización del trabajo a mediados de noviembre con un nuevo cierre. El presupuesto fue de 47.000 euros para reparar unos 16 metros cuadrados de tartán en la línea de meta y los pasillos de longitud y pértiga, además de zonas puntuales en la curva de salida del 200 metros.

Este viernes fuentes federativas informaron a los clubes de esta pérdida de la homologación que confirmaba las peores sospechas sobre la obra. El 5 de diciembre el BNG de Vigo alertó de la «chapuza» acometida y los riegos que conllevaba. Esta afecta tanto al anillo como a las zonas de saltos horizontales, siendo solamente oficiales las marcas logradas en los lanzamientos y saltos verticales. Los trámites burocráticos necesarios para que la Real Federación Española de Atletismo valide de nuevo las instalaciones podrían llevar hasta el mes de febrero esta suspensión. Mientras tanto las competiciones federadas deberán trasladarse al módulo del Ifevi o la pista cubierta de Expourense.

El Trofeo Solidario, primer damnificado

La primera prueba que se verá afectada por esta pérdida de la homologación tendrá lugar este sábado 20 de diciembre. El IX Trofeo Solidario do Nadal organizado por el Celta Atletismo no tendrá validez a efectos de mínimas para campeonatos ni récords. La prueba cuenta con más de medio millar de jóvenes deportistas inscritos y comenzará a las 10 horas de la mañana, siendo su principal objetivo la recogida de comida para el Banco de Alimentos de Vigo. En la anterior edición se recogieron alrededor de 400 kilogramos.