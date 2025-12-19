Vigo esquiva la «moda» de nombres propios para las estaciones de transporte... porque ya los tiene

Joaquín Sorolla, Almudena Grandes, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao o en un futuro próximo Concha Velasco. No es un listado de una biblioteca o actividades de un centro cultural, sino el de destinos en cualquier aplicación de viajes. Durante los últimos años han proliferado por toda España los nombres de estaciones de tren y aeropuertos dedicados a personalidades de la cultura o política. La última propuesta llegó este jueves en A Coruña, donde su alcaldesa propuso renombrar como «María Casares» la futura intermodal. «Un nombre que nos recuerda que hay personas que se tuvieron que marchar para seguir siendo quienes eran», expuso Inés Rey sobre la actriz herculina, figura clave del teatro y el cine del siglo XX en Francia. Sin embargo, esta tendencia todavía no ha llegado a Vigo.

Hay dos motivos principales que justifican esta singularidad. El primero sería la falta de interés de los actores políticos y sociales de rendir ese homenaje a alguna de sus figuras más destacadas. El segundo, es que las dos principales estaciones de la ciudad al exterior ya llevan nombres propios de personajes de la historia de la ciudad. Aunque pocos de sus tres millones de viajeros anuales lo sepan, el aeropuerto de Peinador y la estación de Urzáiz son epónimos a partir de los apellidos

Deportistas, poetas o denominaciones geográficas

Peinador fue su primer nombre oficial y a día de hoy todavía se mantiene, aunque de forma popular o en la prensa. De hecho, la historia de este nombre podría decirse que está más ligada al ferrocarril que a los aviones. El aeropuerto se construyó en las inmediaciones de la estación del tranvía de Peinador, que se había bautizado así por la familia de Enrique Peinador Lines . Este empresario fallecido en 1940 fundó el balneario de Mondariz y la sociedad del tranvía de Mondariz a Vigo cuya obra no se ejecutó en su totalidad y que acabó llegando solo hasta O Porriño.

A mayores, según relatan las crónicas de la época, parte de los terrenos para levantar el aeropuerto habrían sido expropiados también a esta familia. Sin embargo, esta denominación desapareció hace más de 60 años. El Ministerio del Aire fijó el 1 de septiembre de 1965 la denominación oficial de los aeropuertos españoles, eliminando otros como Sondika, Alvedro, Matacán o Parayas. «Las diversas fases por las que ha atravesado el desarrollo de los aeropuertos nacionales y el distinto criterio seguido en las antiguas denominaciones de los aeródromos, sobre la base, unas veces del nombre del núcleo urbano más próximo o más importante, y otras, de apellidos ilustres, han originado gran confusionismo en la denominación de los aeropuertos españoles que es preciso corregir, siguiendo para ello las directrices internacionales», se justificaba en la citada orden. Desde entonces es Aeropuerto de Vigo.

Orden del Ministerio del Aire de septiembre de 1965 por la que se aprueba la denominación oficial de los aeropuertos españoles / FdV

En los últimos años, al igual que en otras terminales españolas como Girona-Costa Brava, Málaga-Costa del Sol o Huesca-Pirineos , se ha querido rebautizar como Aeropuerto de Vigo-Rías Baixas . Sin embargo, esta propuesta, promovida principalmente por sectores empresariales, no ha fraguado. Sí lo hizo, por ejemplo, la de Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro .

Entre las personalidades históricas que sí han recibido un homenaje de altura (o altos vuelos) hay poetas (Alicante-Elche Miguel Hernández y Granada-Jaén Federico García Lorca), deportistas (Seve Ballesteros-Santander), políticos (Adolfo Suárez-Madrid Barajas y Barcelona-El Prat Josep Tarradellas) o artistas (Lanzarote-César Manrique).

La necesidad de diferenciar en el ferrocarril

Esta moda por rebautizar espacios utilizados por millones de personas cada año, incluidos turistas, ha tenido efectos colaterales. Es habitual que en los títulos de viaje a Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, Madrid-Chamartín-Clara Campoamor o más recientemente Santiago de Compostela-Daniel Castelao no aparezcan los nombres completos y solo algunas iniciales inconexas. Es por ello que algunas operadoras como Ouigo e Iryo directamente se omite en sus buscadores de billetes cuando ya hay otro término más familiar.

Buscador de destinos en la web de Iryo, sin los nombres completos de las estaciones de Madrid / Iryo

En el caso de Vigo ya hay un «apellido» para completar el nombre de la ciudad, pero no siempre fue así. Con el traslado de la actividad a la calle Areal y el cierre de la vieja estación en el barrio de Casablanca en agosto de 2011 se rebautizaron las dos estaciones. La nueva y provisional, como Guixar. La nueva que acogería los servicios de Alta Velocidad tras su inauguración en 2015, tomando el nombre de Urzáiz casi 140 años después de levantarse junto a la calle homónima.

Este vial -renombrado como Jose Antonio durante la dictadura franquista y con varias particularidades- rinde tributo al que fuera periodista, abogado y político conservador Ángel Urzáiz y Cuesta. Aunque nacido en El Puerto de Santa María, su trayectoria estuvo vinculada a la ciudad y la defensa de sus intereses como diputado, llegando a ser Ministro de Hacienda. Entre sus principales logros a comienzos del pasado siglo destaca la anexión de Bouzas al término municipal o el apoyo a la industria conservera.

Por el momento no ha habido ninguna propuesta para que alguna de estas terminales mude uno de sus nombres oficiales y populares. Tampoco con la intermodal que acaba de cumplir tres años de servicio o las estaciones marítimas, tanto de ría como de cruceros. Sin embargo, si algo ha demostrado la experiencia es que basta con la ocurrencia o iniciativa de algún político para dejar a un lado la sencillez para rendir homenajes.