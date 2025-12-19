Vigo aprueba de forma definitiva las zonas de bajas emisiones
El Concello incorpora varias alegaciones al proyecto
El Ayuntamiento de Vigo aprobó de forma definitiva el proyecto de implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en la ciudad, tras estimar varias alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien subrayó que el siguiente paso será la elaboración y aprobación de la ordenanza municipal que regulará su funcionamiento.
Entre las alegaciones aceptadas figura una relativa al horario de carga y descarga, que se ajustará a lo ya establecido en la ordenanza municipal reguladora, así como otra que garantiza el acceso de los prestadores de servicios a las áreas afectadas. «La ordenanza es la que regula el ámbito jurídico, el control y la gestión», explicó el regidor.
El texto normativo deberá concretar también las excepciones al régimen general de acceso, como las referidas a residentes, personas con movilidad reducida, aparcamientos subterráneos y otras circunstancias específicas, con el objetivo de evitar una aplicación desproporcionada de la medida.
Caballero insistió en que la implantación de las ZBE se hará de manera progresiva y con «continuidad lógica» respecto a la situación actual, sin cambios bruscos en la circulación ni en la actividad económica. Las cuatro zonas previstas son el centro de la ciudad, la plaza de Portugal, Bouzas y el Calvario.
El alcalde recalcó que se garantizará el acceso a centros de salud, negocios y vecinos, y aseguró que no se exigirá a los ciudadanos cambiar de vehículo para poder entrar en las zonas de bajas emisiones. «No podemos imponer la condición de que haya que cambiar un vehículo solamente por la entrada y acceso a la zona», afirmó.
