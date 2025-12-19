La UVigo aprobará el martes el acuerdo de descentralización de Medicina
El rector convoca una sesión extraordinaria con este punto como único en el orden del día
El consello de goberno de la USC somete el acuerdo hoy a votación
El rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, ha convocado para el próximo martes un Consello de Goberno extraordinario para someter a votación el acuerdo para la descentralización de la docencia del segundo ciclo del grado de Medicina.
La institución viguesa da el paso ahora, después de que ayer, la junta de la Facultad de Medicina desbloqueara el acuerdo, que estuvo a punto de tirar por la borda al presentar una frontal oposición al texto consensuado durante meses y aprobado por las tres universidades, su propio decanato y las consellerías de Educación y Sanidade. La votación por parte de la UVigo había quedado entonces en el aire, para activar el plan B por el que se retomaron los trabajos para solicitar una facultad propia.
La convocatoria del consello de goberno extraordinario es el martes a las 12 horas en primera convocatoria y a las 12.30, en segunda, con el único punto del día de «aprobación, se procede, do acordo para a descentralización da docencia do Grao en Medicina».
Hoy será el consello de Goberno de la Universidad de Santiago de Compostela la que deberá ratificar el acuerdo consensuado por los rectores.
La junta de Facultad de Medicina ha puesto unas condiciones al apoyo al pacto para la descentralización que no modifican el texto del acuerdo, pero sí exigen su inclusión en las comisiones de seguimiento.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón
- Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro
- La Papanoelada Motera de la Navidad de Vigo cambia de fecha por la lluvia