La UVigo aprobará el martes el acuerdo de descentralización de Medicina

El rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, ha convocado para el próximo martes un Consello de Goberno extraordinario para someter a votación el acuerdo para la descentralización de la docencia del segundo ciclo del grado de Medicina.

La institución viguesa da el paso ahora, después de que ayer, la junta de la Facultad de Medicina desbloqueara el acuerdo, que estuvo a punto de tirar por la borda al presentar una frontal oposición al texto consensuado durante meses y aprobado por las tres universidades, su propio decanato y las consellerías de Educación y Sanidade. La votación por parte de la UVigo había quedado entonces en el aire, para activar el plan B por el que se retomaron los trabajos para solicitar una facultad propia.

La convocatoria del consello de goberno extraordinario es el martes a las 12 horas en primera convocatoria y a las 12.30, en segunda, con el único punto del día de «aprobación, se procede, do acordo para a descentralización da docencia do Grao en Medicina».

Hoy será el consello de Goberno de la Universidad de Santiago de Compostela la que deberá ratificar el acuerdo consensuado por los rectores.

La junta de Facultad de Medicina ha puesto unas condiciones al apoyo al pacto para la descentralización que no modifican el texto del acuerdo, pero sí exigen su inclusión en las comisiones de seguimiento.