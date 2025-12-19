El Sergas homenajea a los 200 profesionales del área de Vigo que se jubilan este año
Son personal tanto de Atención Primaria como Hospitalaria
Un tercio de ellos son facultativos
El área sanitaria de Vigo celebró ayer su tradicional homenaje al personal de los centros de primaria y hospitalaria jubilado durante este año 2025. El director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Alfredo Silva, presidió este acto de despedida oficial, en el que también participó el gerente vigués Javier Puente, junto con su equipo.
En total, se jubilaron 205 trabajadores de todas las categorías profesionales: 46 facultativos, 113 sanitarios no facultativos y 46 personal no sanitario.
En este homenaje, en el que no faltó la alfombra roja para recibir a los homenajeados, se les entregó varios regalos institucionales: una serigrafía de una obra del artista gallego Diego de Giráldez; así como el documento identificativo de la Tarjeta Dorada, en muestra de agradecimiento por todo su tiempo de dedicación al servicio público de salud.
Esta tarjeta dorada, iniciativa puesta en marcha hace unos años, es un documento identificativo que acredita la condición laboral como trabajador jubilado del área y simboliza el respeto y reconocimiento de los profesionales, permitiendo al personal en activo de los centros sanitarios públicos identificarlo como jubilado del Sergas.
