El Puerto de Vigo fija como objetivo alcanzar los 7 millones de toneladas en 2030

El Puerto de Vigo despide uno de sus años más intensos, pero también de los más exitosos. El Tinglado acogió este viernes el tradicional brindis navideño en el que toda la «familia portuaria» despidió un 2025, marcado por «récords», y «desafíos técnicos y logísticos». El presidente del mismo, Carlos Botana, se declaró «muy orgulloso» del trabajo de la misma durante todo el ejercicio al recordar retos como atraque de los buque 'Eva Marie' y 'Houston V', el apagón de abril, o el vertido de aceite de palma por la implosión de un silo a finales de octubre pasado.

«Lo que viene por delante va a ser más duro y os voy a exigir aún más», avanzó tras enumerar los retos que aguardan durante los próximos ejercicios para alcanzar el objetivo de las 7 millones de toneladas en 2030. Para alcanzarla se basó en que los 5,5 millones actuales hace solo dos años «parecían una utopía» y que el buen hacer de todos los agentes implicados invitan a ese optimismo. Así, asegura que «2026 será un año de crecimiento moderado porque estamos reorganizando el Puerto para poder crecer», lo que permitirá que el 2027 llegue «otro salto cuantitativo», según él.

Para lograrlo será clave la presentación del nuevo Plan Estratégico que se licitará durante este invierno y deberá estar en funcionamiento a lo largo del año. Se tratará de un «documento vivo», ha explicado, «ambicioso y basado en el consenso», para recoger «todas las demandas del pasado». En ese periodo también se licitará el suministro eléctrico OPS a cruceros y buques de contenedores, lo que permitirá reducir las emisiones en todos los muelles. Actualmente el 25% de los barcos que pasan por Bouzas son con propulsión de Gas Natural Licuado (GNL).

Entre los otros proyectos que destacó para emprender en el próximo año están la consolidación de un «gran muelle de reparaciones» en la citada terminal de Bouzas o las «ciudades de transporte y acopios». Para ello serán claves los espacios en la «salida norte», O Porriño y la Plisan para contendores vacíos.

Lucha contra el crimen y relación con la ciudad

El presidente del Puerto ha agradecido también el trabajo de la Policía Portuaria, de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, en la lucha contra el narcotráfico y las mafias, y ha reafirmado la política de «tolerancia cero» de la terminal viguesa ante cualquier actividad ilícita. «No hay que avergonzarse de que los haya, todo lo contrario», añadió, al tiempo que agradecía la cooperación entre administraciones y la nueva estrategia de integración con la ciudad con el sendero azul, Peiraos do Solpor o el visor submarino. «Creo que podemos dar nuevos pasos», añadía al tiempo que repasaba los récords en tráfico de contenedores, cruceristas, vehículos o granitos.

La terminal de la Plisan, un motor extra de 200 caballos de potencia

Si hay una actuación que concentra los esfuerzos y esperanzas de la Autoridad Portuaria de Vigo durante los próximos años, esa es la terminal ferroviaria. Botana reconoció que el proyecto de la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra - As Neves (Plisan) «lleva más años que él» en la institución.

Sin embargo, la construcción del nuevo apartadero «va a ser como meterle a tu coche 200 caballos de potencia», algo que lo convertirá en el «motor de crecimiento del Puerto y Galicia». El presidente insistió en el mérito que tiene «hacer una obra tan compleja» en un «tiempo récord» y auguró «unos muy buenos años» a esta conexión ferroviaria.