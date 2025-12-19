Una llamada luminosa a la pausa irrumpe en el cielo de Vigo

«Mire hacia arriba». El arte tuvo la oportunidad de habitar el cielo de Vigo. El mandato aparece en lo alto de una grúa en el Barrio Do Cura, y cumple su cometido incluso antes de ser entendido. Quien lo lee, levanta la cabeza, se detiene unos segundos y rompe la inercia del paso apurado. No solo busca generar impacto visual, «es un mensaje y a la vez un gesto», especifica Marta Ochoa, miembro del colectivo de arquitectura y diseño Casantillón, que está detrás de este proyecto. El objetivo del equipo era hacer una intervención artística en un espacio cotidiano para reivindicar la pausa y el pensamiento. No es casualidad que el cartel luminoso se haya puesto en Vigo, ciudad que año tras año sorprende con los millones de LEDS que decoran la Navidad. «En el fondo hay una idea parecida entre ambas propuestas», sostiene Ochoa, invitan a vivir una experiencia colectiva. La Navidad es una época para conectar con la ciudad, disfrutar con los seres queridos y dejar las pantallas, «mirar hacia arriba».

Imagen del cartel luminoso en la grúa de día. / R. B. Davila

La instalación, que se puede ver desde diferentes puntos del barrio, es un encargo del fondo Autonomy Global Opportunities, que dejó libertad creativa a los artistas. «Para nosotros, como arquitectos, el cielo es un espacio inalcanzable normalmente, lo relacionamos con el mundo de lo imaginado», relatan desde Casantillón. En el momento en que tuvieron ocasión, quisieron hacerse con él, «el cielo como un soporte del sueño». Esta decisión les ha limitado a nivel formal, «hay muchas condiciones de seguridad», pero admiten que ha servido como reto para aprender nuevas formas de conectar con el espacio.

Aparentemente el mensaje es estático, no cambia, el clima, la luz y el entorno que lo rodea sí lo hacen. ¿Es igual el significado de día y de noche? ¿Incita a la misma reflexión en una tarde de lluvia que en una soleada? Son preguntas que aún quedan por resolver. El arte público está en constante interacción con el ciudadano, se convierte en un reflejo del lugar y sus habitantes. Cada persona que se encuentra con una interpretación artística en la calle tiene una experiencia única, una interpretación personal que da vida al mensaje. La obra se convierte en un diálogo abierto. Para el colectivo, el arte debe ser accesible, estar presente en el día a día, precisamente por eso les hizo especial ilusión acercar su obra a ciudades como Vigo, que tienen más dificultades para disfrutar del arte contemporáneo que otras más grandes como Madrid o Barcelona.

La obra, así como Casantillón, juegan con un halo de misterio que invita a la reflexión. El mensaje aparece sin motivo aparente, nadie da explicaciones, no se sabe cuánto tiempo estará. Saben bien que eso genera curiosidad, preguntas e interacción entre la gente, su principal objetivo.

Casantillón

Las diferentes disciplinas artísticas convergen en un punto: el proceso creativo. En base a esta idea, en 2019, Marta Ochoa, Ismael López, Yosi Negrín y Emmanuel Álvarez fundaron el colectivo de arte Casantillón, un espacio dedicado a proyectos transversales, entre el diseño y la arquitectura. «Nos gusta trabajar en distintas escalas, lo grande, lo pequeño, lo espacial, lo escultórico, y mezclarlo. De esa mezcla salen cosas como muy bonitas.», reflexionan. Entre sus clientes se encuentran Hermès, Lexus, TOUS, Nike o Massimo Dutti. Es la primera vez que juegan de esta forma con el entorno de la ciudad.

¿Una vez levante la mirada qué ocurre?, preguntarán muchos, ¿Qué implica este gesto con respecto Vigo? El mensaje en realidad provoca un gesto, ese gesto provoca una reflexión. Ahora Casantillón también forma parte de las luces de Vigo.