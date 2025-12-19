Medicina Interna alcanza un pico de 250 ingresados debido a la gripe

Es el servicio que peor lo está pasando en la actualidad en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), el de Medicina Interna. Ha alcanzado alrededor de 250 pacientes ingresados debido a las infecciones respiratorias y, de forma especial, a la gripe. No solo está siendo un año excepcional por el adelanto de esta patología, que suele llegar tras la Navidad, sino que este servicio ha alcanzado uno de sus mayores picos de hospitalizaciones, superando a los del pasado ejercicio.

Interna está recibiendo a mucho paciente mayor crónico, incluso centenarios, no solo con gripes sino también por complicaciones posteriores a la gripe. También están percibiendo el efecto del turismo navideño en la ciudad, con el ingreso de pacientes de otras comunidades autónomas. Aún quedan 60 camas disponibles en el Meixoeiro si fuera necesario, pero la voluntad del complejo es, más bien, cerrar camas extra la próxima semana ante los descansos navideños del personal.

Neumología, por su parte, está en medio centenar de pacientes (ocho de ellos en cuidados intermedios), cuando otros años llegaron a 70. Sus casos suelen ser más graves que los de Medicina Interna, pero tienen la sensación de que «la situación está bajo control».

Y en Pediatría están recibiendo "bastantes ingresos", pero todavía tienen más o menos a la mitad la capacidad de hospitalización. Están entrando niños con patología crónica (como puede ser asma) descompensados por virus variados, ya que circula un cóctel amplio, con presencia destacada del virus respiratorio sincitial (VRS).

A UCI no han llegado demasiados casos, pero sí alguno llamativo como el de una menor con neumonía.

Urgencias

En la reunión del plan de la gripe que tuvo lugar hoy, los responsables coincidieron en observar cierta tendencia al descenso de casos. El Servicio de Urgencias, por ejemplo, bajó el jueves de las 500 visitas en las que se había establecido desde hacía días. Y también bajó la positividad de las pruebas, de un 50 a un 30%. Aún así, de los 437 adultos a los que atendió el jueves, se quedó ingresado un 22%, un porcentaje elevadísimo. Las urgencias infantiles están viviendo una importante presión, con 123 casos, que es una cifra alta para ser entre semana, pero desde el servicio explican que no hay colapso.

Frío y Navidad

Los profesionales coinciden en observar cierto descenso en la curva de casos y cruzan los dedos para que la tendencia no revierta. Les da miedo el frío seco que se espera para los próximos días, porque son uunas condiciones propicias para la expansión de los virus.

El otro factor que miran con preocupación es el inicio de los encuentros navideños. Aconsejan tomar precauciones con los primeros síntomas de infección respiratoria: usar mascarilla (algo que perciben con satisfacción que se está normalizando) y evitar los encuentros con personas en situación vulnerable o de riesgo. De hecho, plantean la posibilidad de hacerse test de antígenos para comprobar el estado antes de compartir mesa con estos colectivos, para protegerlos, como ya se había hecho durante la pandemia de COVID.

Animan a todo el mundo a vacunarse, porque se desconoce cuánto se extenderá la ola de gripe o si vendrá otra. «Vale la pena siempre; el Sergas no vacuna si no es eficiente», resaltan.