Luisa Sánchez exige al PSOE que «rompa con el sanchismo»
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclama al PSOE de Vigo que «comparezca inmediatamente para que envíe un mensaje de rechazo total y radical al sanchismo». Exigió a los socialistas «que comparezcan inmediatamente para dar explicaciones a la ciudad por haber puesto una alfombra roja a la corrupción sanchista».
Como prueba, ha mostrado imágenes de la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, abrazando a Leire Díez, «que se suman a las fotografías ya conocidas del presidente del PSOE de Vigo, Abel Caballero, con personas que han sido detenidas o investigadas por corrupción como José Luis Ábalos, Koldo García o Isabel Pardo de Vera». «Les exigimos que renieguen públicamente de estas personas que han sido detenidas por corrupción», añadió.
