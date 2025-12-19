Abre la inscripción para optar a los 67 pisos de alquiler «asequible» en Vigo

La ciudadanía puede ya inscribirse en la convocatoria piloto de la nueva empresa estatal de vivienda (CASA47) para poder optar a alguna de las 67 viviendas a precios de alquiler «asequibles» y que se ubican en Gran Vía, 54; y en los números 213 y 215 de la calle Aragón. Son los primeros en Galicia de esta iniciativa del Ministerio de Vivienda.

De hecho, Vigo será de las primeras localidades de España beneficiadas. A nivel nacional salen ahora un total de 171 viviendas en régimen de alquiler asequible procedentes de la Sareb. Junto con las 67 de Vigo, se abre también la inscripción para 67 en la provincia de Valencia; y 37 en Mieres (Asturias).

Según ha anunciado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las inscripciones se podrán formalizar hasta el 20 de febrero a través de la web www.casa47.es. En esta página, además, las personas interesadas podrán consultar una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler, la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se podrá completar online.

La adjudicación de estas viviendas se hará por sorteo y el contrato podrá durar hasta 75 años (alquiler inicial de 14 años más prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones).

Proceso de asignación de las viviendas

Número de viviendas y precios de las vivienda de alquiler asequible en Vigo, Valencia y Mieres. / Ministerio de Vivienda

El proceso de asignación de las viviendas se realizará por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las solicitudes. A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de viviendas solicitadas.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y los beneficiarios podrán visitarla. Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler y se procederá a la entrega de llaves.

67 viviendas en Vigo

Las 67 viviendas ubicadas en Vigo forman parte de dos promociones, tienen distintos tamaños y se alquilarán por 8,8 euros el metro cuadrado, un precio que aseguran que está un 35% por debajo del precio medio del mercado libre en la ciudad. La superficie media de las viviendas es de 79 metros cuadrados y el precio medio es de 662 euros.

Las viviendas de Vigo no disponen de mobiliario ni electrodomésticos, por lo que se les aplicará hasta tres meses de carencia en el inicio del cobro del alquiler.

Requisitos para optar a las viviendas de Vigo Para poder optar y entrar en el sorteo de estas primeras 67 viviendas a precio asequible en Vigo, el Ministerio de Viviendas y Agenda Urbana ha fijado los siguientes requisitos: Todos los miembros de la unidad deben tener nacionalidad española o residencia legal en España y, al menos, una de las personas debe ser mayor de edad o ser una o un menor emancipado

y, al menos, una de las personas debe ser o ser una o un menor emancipado Ninguna de las personas que conforman la unidad de convivencia podrán ser propietarias de otra vivienda .

. La renta anual neta de la unidad de convivencia, sumando la de todos sus miembros, debe estar entre 2 y 4,5 veces el IPREM (la cantidad exacta se puede calcular y consultar a través de la web de CASA47 ).

de la unidad de convivencia, sumando la de todos sus miembros, debe estar entre 2 y 4,5 veces el IPREM (la cantidad exacta se puede calcular y consultar a través de la Todos los miembros de la unidad de convivencia deberán estar al corriente de pago con la Seguridad Social y de sus obligaciones tributarias

y de sus obligaciones tributarias Para seleccionar la vivienda a la que se quiere optar, es importante tener en cuenta que el tamaño debe adecuarse a las características la unidad de convivencia.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, con otros cargos y autoridades en el inmueble visitado en Gran Vía. / Marta G. Brea

67 viviendas en municipios de Valencia

Las 67 viviendas de Valencia tienen una superficie media de 75 metros cuadrados y el precio medio es de 486 euros.

Estas viviendas están ubicadas en municipios afectados por la Dana: Ribarroja del Turia (22), Vilamarxant (15), Carlet (9), Vinalesa (6), Yátova (5), Rafelbunyol (4), Albalat dels Sorells (2), Albuixech (2) y Montserrat (2).

37 Viviendas en Mieres (Asturias)

En el caso de Mieres la superficie media es de 71 metros cuadrados y el precio medio es de 416 euros.

Estas viviendas están calificadas como Viviendas de Protección Autonómica (VPA) por la administración del Principado de Asturias, por lo que la convocatoria de acceso a estas viviendas es independiente.

Entidad Estatal de Vivienda

CASA 47 es la nueva Entidad Estatal de Vivienda cuyo objetivo es la creación de un parque estatal de vivienda asequible que, en cumplimiento del Artículo 47 de la Constitución Española, facilite el acceso a una vivienda digna y adecuada para la ciudadanía.

Dentro de sus nuevas funciones, CASA 47 actúa en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, realizando así la gestión de todo el ciclo residencial del parque estatal de vivienda asequible.