La empresa municipal de vivienda de Vigo arrancará con 200 pisos asequibles en Lavadores

Nuevos avances de la Comisión de Estudio para la creación de la nueva Empresa Pública Municipal de Vivienda, que llevará por nombre Envigo. El primer proyecto será la construcción de más de 200 viviendas de precio asequible en Santa Cristina de Lavadores. Además, el alcalde adelantó que ya están planificadas otras iniciativas de vivienda para los próximos años, con un especial enfoque en la población joven y los profesionales que inician su carrera laboral.Durante la segunda reunión de la comisión, el alcalde, Abel Caballero, detalló que ya se encuentran trabajando en tres áreas clave para la constitución de esta nueva entidad.

En primer lugar, el alcalde destacó que la memoria justificativa sobre la viabilidad de la empresa está «muy avanzada», con un borrador que confirma la viabilidad de la iniciativa. «Podemos afirmar que la empresa es totalmente viable y que se podrá constituir sin problemas. En breve, realizaremos los retoques finales de esta memoria y estará lista para ser presentada», explicó Caballero.

Por otro lado, ya existe un borrador de los estatutos de la empresa, que también avanza de manera significativa, y el siguiente paso es definir el plan de trabajo

El capital inicial para la creación de Envigo será de 4,5 millones de euros. Este fondo se destinará principalmente a la construcción de viviendas, su rehabilitación y su alquiler y venta. «La empresa no solo se dedicará a construir viviendas, sino que también adquirirá inmuebles para destinarlos al alquiler, rehabilitará propiedades existentes y gestionará todo el proceso de alquiler», explicó Caballero.

Un aspecto innovador del proyecto será el plan de arrendamiento que permitirá a los propietarios ceder sus viviendas a la empresa para que esta las rehabilite y las ponga en condiciones de ser alquiladas. «El propietario recibirá un pago fijo, independientemente de si la vivienda está alquilada o no, y al cabo de cinco años, el inmueble será devuelto en las mismas condiciones, incluso si ha sufrido algún desperfecto», aclaró el alcalde.