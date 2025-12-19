Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

Condenada por ofertar un falso alquiler en Palma de Mallorca

Una acusada de un delito de estafa aceptó una pena de un año de prisión por cobrarle casi 2.000 euros a un hombre al que había ofertado el falso alquiler de una habitación en Palma de Mallorca, a donde el perjudicado se iba a trasladar temporalmente por motivos laborales. La sentencia fue dictada «in voce» en la Audiencia de Vigo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents