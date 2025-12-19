Condenada por ofertar un falso alquiler en Palma de Mallorca

Una acusada de un delito de estafa aceptó una pena de un año de prisión por cobrarle casi 2.000 euros a un hombre al que había ofertado el falso alquiler de una habitación en Palma de Mallorca, a donde el perjudicado se iba a trasladar temporalmente por motivos laborales. La sentencia fue dictada «in voce» en la Audiencia de Vigo.