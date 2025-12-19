Nostromo en concierto: 32 años del rock vigués

Nosotromo es uno de los nombres propios del rock en la ciudad. Con 32 años de trayectoria, la banda regresa a los escenarios para celebrar una historia marcada por un compromiso profundo con las raíces de este estilo de musical a través de letras cargadas de denuncia social. Una vuelta puntual que se hará realidad este sábado 20 de diciembre a las 22.00 horas en el Ocean Rock bar.

Nostromo nació en 1992 del encuentro de un grupo de músicos ya curtidos en la escena local. Compuesto por Sito (guitarra), Alfonso (batería y coros), Gerardo (guitarra y voz) y Mauro (Bajo y voz), apostaron, desde el principio, por la autoproducción, una filosofía que marcó toda su carrera. Entre sus temas destacan títulos como De bar en bar o En algún lugar. A lo largo de los años, Nostromo ha compartido escenario con nombres clave del rock estatal: «Hemos teloneado a Saratoga o a Extremoduro», recuerda el vocalista. A nivel internacional, cita influencias como Iron Maiden o Megadeth.

A pesar de su retirada de los escenarios, solo actúan cuando los llaman de festivales o en eventos especiales, el tiempo ha jugado a su favor: «Tenemos más éxito que cuando estábamos en activo», reconoce Gerardo. Asegura, además, que la situación del rock en Vigo ha cambiado «muchísimo». Explica que antes había más dificultades para producir un disco y darse a conocer, pero la escena musical de la ciudad era más enérgica. «Los locales daban más facilidades y la gente acudía mucho a ver bandas con temas propios», comenta, ahora «la gente prefiere conciertos tributos».

Vuelven, en una fecha única y con el espíritu intacto. Si hoy tuviesen que componer un nuevo tema aseguran que mantendrían el mensaje social, «hablaría de la tecno dependenciaa, algo que en aquella época no existía», reflexiona el músico. Esperan que la gente se acerque, no solo a recordar aquellos años, si no para seguir haciendo historia.