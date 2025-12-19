«Sales y hay 40 correos»: la búsqueda de hogar desborda a las inmobiliarias

La búsqueda de un hogar se está convirtiendo, en muchos casos, en una auténtica jungla en la que impera la ley del más fuerte (o el más rápido), con una cartera de viviendas reducida para la enorme demanda que hay, lo que provoca un efecto al alza en los precios de la renta, que no dejan de subir.

Así, según la última actualización del Observatorio da Vivenda de Galicia, el alquiler medio roza ya, analizando las fianzas depositadas en la Xunta, los 700 euros en el acumulado anual, una barrera que se superará con casi total seguridad a finales de 2025.

Esto está provocando que Vigo escale posiciones en el ranking de los municipios más tensionados en el ámbito de la vivienda, tal y como confirma un estudio publicado por la plataforma Idealista, que concluye que la ciudad olívica es la número 66 de España en la que más presión hay, teniendo en cuenta los contactos que se reciben en cada oferta que sale al mercado. Hace tres meses, Vigo estaba en el puesto 73. El sector inmobiliario confirma que la situación es, en algunos casos, prácticamente inabordable.

«Puedes irte a comer o a una visita y cuando vuelves, hay hasta 40 correos preguntando por un piso», explican desde la inmobiliaria Posada, situada en Urzáiz, detallando que los estudios o los pisos de dos habitaciones son los que llaman más la atención. «Si la vivienda está en un precio razonable, tal y como están las cosas actualmente, hay muchísima demanda. Hay veces que ni publicamos anuncios, tiramos de la gente que tenemos en lista de espera», añaden desde este negocio.

Una opinión en una línea similar muestran desde la inmobiliaria G.Vega, ubicada en praza da Independencia. «En tres días tenemos entre 100 y 110 llamadas y contactos, es muchísimo y en este fenómeno concurren dos cuestiones, la elevada demanda y la falta de oferta. con las alertas que tienen las plataformas, que hacen que el anuncio llegue a mucha gente en segundos Es una locura a veces, pero nosotros intentamos atender a todo el mundo y que luego los propietarios puedan realizar la selección, ya que aunque los pisos se alquilan relativamente rápido, no lo queremos hacer al primero que llegue», señalan desde esta inmobiliaria.

En cifras similares se mueven en la inmobiliaria Amigo, en Alfonso XIII, donde ven una tendencia que ya viene de lejos, «que la gente que está alquilada intenta no moverse para que no le suban los precios». Desde este establecimiento, señalan la volatilidad de las ofertas que pueden ir gestionando. «Es raro que tarde más de una semana un piso en estar alquilado, cada día recibes hasta 40 contactos interesándose por la vivienda», indican.

En estos momentos, según los anuncios publicados en Idealista, hay unas 370 viviendas en régimen de alquiler de larga duración, con precios mensuales que no bajan de los 500 euros, con menos de medio centenar por debajo de los 700 euros. Aproximadamente la mitad de la oferta actual está en una horquilla de precios de entre 700 y 1.000 euros mensuales. Otra muestra más de la odisea en la que se está convirtiendo encontrar un hogar.