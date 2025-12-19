El BNG de Vigo pide asegurar los adornos navideños ante «reiteradas» caídas
Esta situación presupone «deficiencias« en el diseño, ejecución o control de las instalaciones
R.V.
El BNG local pide reforzar la seguridad del alumbrado de Nadal en Vigo ante las «reiteradas» caídas en las últimas semanas. El grupo municipal alerta de que de estos incidentes con la iluminación, que no causaron por el momento daños de gravedad, suponen un «riesgo» que revela deficiencias en el diseño, en la ejecución o en el control de las instalaciones.
Así lo denunció este viernes su portavoz Xabier P. Iglesias, quien aseguró tener constancia de caídas en la calle Brasil, en la Florida y en la avenida de Camelias, así como información de más intervenciones por parte del servicio de Bomberos, en algunos casos de manera reiterada nos mismos puntos de la ciudad. A su juicio, estos incidentes «evidencian a precariedade do material empregado para pendurar as propias luces». A ese respeto, Iglesias recordó que la normativa legal obliga a que los arcos de iluminación estén diseñados, anclados y montados con capacidad para resistir cargas de viento, vibraciones y esfuerzos accidentales, habida cuenta además su localización en espacios abiertos.
En el caso de zonas de tránsito de personas, como los incidentes registrados en las últimas semanas en Vigo, la legislación exige también que no exista riesgo de caída de los elementos, cables la una altura insuficiente ni componentes accesibles que puedan provocar golpes, enganches o electrocucións, indica el frente nacionalista.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón
- Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro
- La Papanoelada Motera de la Navidad de Vigo cambia de fecha por la lluvia