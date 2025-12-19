El BNG de Vigo pide asegurar los adornos navideños ante «reiteradas» caídas

El BNG local pide reforzar la seguridad del alumbrado de Nadal en Vigo ante las «reiteradas» caídas en las últimas semanas. El grupo municipal alerta de que de estos incidentes con la iluminación, que no causaron por el momento daños de gravedad, suponen un «riesgo» que revela deficiencias en el diseño, en la ejecución o en el control de las instalaciones.

Así lo denunció este viernes su portavoz Xabier P. Iglesias, quien aseguró tener constancia de caídas en la calle Brasil, en la Florida y en la avenida de Camelias, así como información de más intervenciones por parte del servicio de Bomberos, en algunos casos de manera reiterada nos mismos puntos de la ciudad. A su juicio, estos incidentes «evidencian a precariedade do material empregado para pendurar as propias luces». A ese respeto, Iglesias recordó que la normativa legal obliga a que los arcos de iluminación estén diseñados, anclados y montados con capacidad para resistir cargas de viento, vibraciones y esfuerzos accidentales, habida cuenta además su localización en espacios abiertos.

En el caso de zonas de tránsito de personas, como los incidentes registrados en las últimas semanas en Vigo, la legislación exige también que no exista riesgo de caída de los elementos, cables la una altura insuficiente ni componentes accesibles que puedan provocar golpes, enganches o electrocucións, indica el frente nacionalista.