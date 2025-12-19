El BNG denuncia la tala de un pino centenario en el nuevo Navia
El BNG de Vigo denunció «unha nova talla abusiva de arboredo no barrio de Navia», que supuso «a corta dun exemplar centenario de piñeiro manso (Pinuspinea), situado na confluencia entre as rúas Ufas e Pedra Seixa, no marco das obras do Plan Parcial». El portavoz local, Xabier P. Igrexas, indicó que se trataba de un árbol «de máis de 15 metros de altura, un dos exemplares máis valiosos de toda a contorna».
