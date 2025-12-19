Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

El BNG denuncia la tala de un pino centenario en el nuevo Navia

R. V.

El BNG de Vigo denunció «unha nova talla abusiva de arboredo no barrio de Navia», que supuso «a corta dun exemplar centenario de piñeiro manso (Pinuspinea), situado na confluencia entre as rúas Ufas e Pedra Seixa, no marco das obras do Plan Parcial». El portavoz local, Xabier P. Igrexas, indicó que se trataba de un árbol «de máis de 15 metros de altura, un dos exemplares máis valiosos de toda a contorna».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents