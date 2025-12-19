El Auditorio del Concello vibra con el filme de O’Dogherty
El Auditorio del Concello acogió ayer la proyección del documental «De todos lados un poco», del actor, músico y humorista gaditano Álex O’Dogherty, un trabajo iniciado en Redondela, donde vivió un antepasado irlandés suyo, héroe de la Reconquista en la batalla de Ponte Sampaio (1809). O’Dogherty, presentado en el acto por la periodista Amaia Mauleón, rodó este documental junto a Iván Karras. El trabajo ya ganó el Premio del Jurado al Mejor Largometraje en el Festival de Cine de Madrid. La pieza incluye imágenes e historias de Redondela, Ponte Sampaio y Vigo, muy comentadas por los asistentes.
