Un año de cárcel por acosar a su expareja para que volviese con él

Un hombre aceptó ayer un año de prisión y el pago de 6.000 euros de indemnización a la víctima por daño moral como autor de un delito de acoso por hostigar y presionar a su expareja para que retomase la relación sentimental pese a saber que la mujer no quería ni volver ni comunicarse con él. La vista se celebró en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo, cuya titular, tras informar favorablemente el fiscal, suspendió la ejecución de la pena de cárcel condicionado a que no vuelva a delinquir en un plazo de dos años y a que abone la responsabilidad civil a la víctima antes de este próximo 31 de diciembre.

La Fiscalía relata en su escrito que el acusado enviaba mensajes a su expareja, la llamaba por teléfono diariamente y la vigilaba constantemente. La mujer tuvo que cambiar su rutina y de número de teléfono, teniendo que estar acompañada para realizar sus actividades diarias, lo que derivó en que sufriese sintomatología ansioso-depresiva. La condena pactada ayer entre las partes también incluye que el acusado no podrá aproximarse ni comunicarse con la víctima durante 4 años.