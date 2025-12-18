La Xunta reclama al Concello cambios para continuar el túnel de Porta do Sol

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, cargó contra la Xunta de Galicia por la paralización del túnel de Elduayen, una obra que, según afirmó, continúa bloqueada por la existencia de una colonia de pájaros anidados en el olivo del Paseo de Alfonso. El regidor aseguró que el Concello llevaba seis meses esperando una respuesta de la administración autonómica y que esta llegó ahora para comunicar una negativa, pese a que, según sostuvo, desde la Xunta se había afirmado previamente que el permiso ya estaba concedido.

«¿Se acuerdan ustedes que teníamos un debate con la Xunta, que nos llamaba mentirosos sobre cuatro obras que nos tenían paradas?», señaló Caballero, que mencionó el acceso a la Guía, el túnel de Elduayen, las rampas de la Gran Vía y la reforma de la Praza do Rei. En el caso concreto del túnel, explicó que el bloqueo se debe a «una colonia de pájaros anidados en la zona del Paseo de Alfonso».

El alcalde afirmó que la Xunta negó durante meses que existiera ese impedimento. «Decían que ya lo teníamos, que era mentira que no pudiéramos iniciar el túnel», relató. Sin embargo, añadió, «seis meses después" de que que el Concello lo solicitar «y tras haber dicho» que ya lo tenía, «responden diciendo que no».

Nuevas exigencias

Caballero subrayó que la respuesta de la Xunta no solo fue negativa, sino que además impuso nuevas exigencias. «No solo nos responden, sino que nos dicen que tenemos que hacer A, B, C, D y E», afirmó, insistiendo en que, durante ese tiempo, la administración autonómica aseguró que el permiso estaba concedido. «Menos mal que no empezamos porque era mentira de la Xunta», recalcó.

Según explicó, el Concello ya está trabajando en la documentación solicitada por la Xunta en relación con la colonia de aves. «En este momento, ya estamos trabajando sobre lo que la Xunta nos pide y, en muy poquitos días, se lo enviaremos», dijo, aunque mostró su escepticismo sobre los plazos de respuesta. «Volverán a tardar mucho tiempo», añadió.

El alcalde vinculó este caso con otras actuaciones que, según denunció, permanecen paralizadas. Afirmó que siguen bloqueadas las rampas de la Gran Vía y el reforzamiento de la Praza do Rei, y acusó a la Xunta de «mentir» también en relación con la tolva de Guixar y la presa de Eiras. «Seis casos de la Xunta de Galicia mintiendo y paralizándonos obras a Vigo», resumió.

Actuar deliberadamente contra la ciudad

Caballero fue más allá y acusó a la administración autonómica de actuar deliberadamente contra la ciudad. «La Xunta de Galicia no solo no financia, sino que se convierte en un obstáculo», aseguró. En relación con el túnel de Elduayen, planteó incluso las consecuencias de haber iniciado la obra sin el permiso ambiental: «¿Y si llegamos a empezar la obra? ¿Quién responde de una contratación sin este permiso que ahora nos dicen otra vez que no?».

El regidor concluyó afirmando que la Xunta «está decididamente contra Vigo» y atribuyó esta actitud a motivos políticos. «Porque saben que, en Vigo, cuando lleguen las elecciones, el Partido Popular va a seguir bajando», afirmó, antes de concluir que «la Xunta de Galicia solo piensa en Vigo para llevarse dinero de Vigo para otros lugares».