Vigo ha conseguido en menos de una década consolidar, empujado por la acción del gobierno municipal que lidera Abel Caballero, un modelo de Navidad que se ha convertido en un auténtico referente que consolida la marca de la ciudad, pero que a la vez ejerce una total dinamización sobre la economía no solo de la ciudad, sino del resto de Galicia.

Este modelo de éxito fue analizado en una charla-coloquio organizada por FARO y moderada por el periodista del decano Víctor Pérez Currás, contando con la participación del alcalde de Vigo, Abel Caballero y de dos voces autorizadas del sector turístico como son el presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo, Daniel Provezza; y la gerente de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra, Beatriz Carballido. Los tres coincidieron en señalar el cambio radical que ha experimentado la ciudad a partir de la apuesta capitaneada por el Concello y que, para Caballero, es un fenómeno completamente «irrepetible», al situar a Vigo en cotas de visibilidad nunca antes conocidas, generando una segunda temporada alta para el turismo en meses en los que lo habitual hace menos de una década era que pasasen sin pena ni gloria para los hoteles y el sector servicios más allá del ámbito local.

«Es un éxito impredecible y nunca otra ciudad tendrá un éxito así en tan poco tiempo, somos el desarrollo turístico del siglo XXI más importante, porque hemos pasado de cero a millones y al conocimiento mundial, no hay nada igual», destacó el alcalde vigués durante el evento celebrado en una de las salas del museo Marco.

Para Caballero, además del «valor incalculable» que supone todo el fenómeno navideño para la ‘marca Vigo’, está el orgullo de haber conseguido diseñar un modelo que, en los últimos tiempos, todas las ciudades quieren imitar. «Que ahora las navidades arranquen en noviembre es por Vigo, antes arrancaba después del 8 de diciembre, nosotros decidimos cuando empieza, lo conseguimos nosotros, una ciudad de 300.000 habitantes, fuimos el elemento catalizador», señaló el regidor, presumiendo de que el alcalde de Madrid se haya lanzado a competir con él: «¿Dónde se vio que un alcalde de una ciudad como Madrid eche un pulso al de Vigo? Dijo cuando llegó que nos iba a ganar, por eso es tan importante la Navidad, es una dimensión completamente distinta».­­

Caballero, en un momento del coloquio / Alba Villar

Un nicho a explotar

Durante la tertulia, surgió la pregunta de cuál fue el momento en el que a Caballero entendió que había un nicho a explotar en estas fechas. «Fue en 2017», respondió el alcalde vigués, recordando lo «endeble» que eran estas fiestas y la «poca presencia pública», con lo que coincidieron sus compañeros de mesa, que luchaban como podían antes del bum de las luces y la decoración por las calles para hacerse atractivos para los turistas en esta época. «Nos costaba vender Vigo», señalaron los hoteleros.

Eso, por suerte, ha cambiado, y cualquier día entre la segunda quincena de noviembre y el arranque de enero se convierte en un ir y venir de vecinos y visitantes, con características que se han ido puliendo con el paso de los años y con retoques pendientes que se seguirán produciendo, aunque difícilmente tendrá cabida una revolución como la vivida en los últimos años.

«Lo que tenemos que hacer es mantener la dimensión alcanzada, cambiando cosas poquito a poco, que genere menos efectos colaterales para los vecinos como ya hemos conseguido, el acceso a los garajes, el ruido de la música, porque aprendemos mucho de las incomodidades. Pero darle más atractivo y que genere más no se puede. Puedo poner el ejemplo de traer a Mariah Carey, pero ¿puede llenarse más Vigo de lo que está? Se llenarían otros sitios», apuntó Caballero.

Entre los logros mencionados por los protagonistas de la charla-coloquio, están no solo haber convertido la Navidad en un factor de atracción de visitantes, sino que sea un entorno familiar y agradable que invite a repetir estancia en Vigo. «Siempre quedan ganas de volver», apuntó Beatriz Carballido, que dirige el hotel Avión, muy cerca del aeropuerto de Peinador, opciones lejos del bullicio del centro pero que se convierten en una alternativa fundamental para absorber la elevadísima demanda, al igual que indicó Daniele Provezza, responsable del hotel Attica 21, en Samil: «El espíritu navideño se ha extendido a todos, cada vez más los hoteles nos sumamos e invertimos más en las decoraciones».

La Navidad trasciende a Vigo y beneficia no solo a los concellos del área metropolitana, sino a todo el sur de Galicia y se extiende también hacia Santiago. «Llenamos media Galicia en los días punta y se lo regalamos con orgullo, hacemos que el turismo llegue a otros puntos», defendió Caballero, pidiendo implicación a Diputación y Xunta: «Sería bueno que colaborasen, lo que hacemos requiere un tratamiento político distinto y tenemos legitimidad para que nos apoyen. Nos cuesta 2,5 millones al año, una cifra singular, pero el retorno son miles de millones y movilizar la economía», explicó el regidor, que desveló cómo la estrategia de los últimos años ha permitido a Vigo ahorrar millones en publicidad.

Un proyecto rentable

«No gastamos nada, la publicidad soy yendo por las teles, nos hacen anuncios grandes empresas. La Navidad tira por sí sola, yo soy una especie de emblema», añadió el alcalde de la ciudad olívica.

Como momentos estelares de la Navidad, los tres protagonistas de la jornada coincidieron en señalar el día del encendido del alumbrado, el «orgullo de la ciudad», según Provezza, mientras que desvelaron que aproximadamente la mitad de visitantes son españoles y un 30% portugueses.

La importancia de la Navidad es tal que el Concello no para y ya trabaja no en la del próximo año, ya definida, sino en 2027 y 2028. «Preparaos para lo que viene», advirtió Caballero. El éxito es indiscutible.

Daniele Provezza, en la charla-coloquio. / Alba Villar

«Cuando tenía que vender Vigo en 2012, tenía que explicar dónde estaba, hoy es una marca» Daniele Provezza — Presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo

El presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo, Daniele Provezza, recordó como hace algo más de una década, vender las bondades de la ciudad más allá del verano se convertía en un auténtico desafío para el gremio hotelero, algo que ha cambiado.

«Tenía que vender Vigo en 2012 y tenía que explicar dónde estaba, hoy en día no, es una marca reconocida con la ría en verano y la Navidad en invierno, nos ha ayudado a desestacionalizar», indicó el líder de Ahosvi, comentando también el efecto que esto ha tenido en los empleos en los hoteles.

«Salvo los días de Conxemar, tras el verano y hasta San Valentín teníamos que redimensionar las plantillas, había un pequeño letargo, pero ahora los contratos se prolongan, tenemos un marco único y nos posicionamos todo el año», indicó Provezza.

Durante el coloquio, surgió también el tema de la tasa turística, defendida por Abel Caballero, al entender que no tiene un efecto disuasorio, mientras que el sector hotelero pidió claridad para saber en qué repercutirán los ingresos. «Está en muchas ciudades, lo que debe verse es un retorno», señaló el presidente de Ahosvi, que valoró también muy positivamente otros beneficios de la Navidad como alargar en el tiempo las cenas de empresa

Beatriz Carballido, durante su intervención. / Alba Villar

«No hay capacidad para cubrir la demanda y llega a toda la provincia e incluso a Santiago» Beatriz Carballido — Gerente de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra

La Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de la provincia de Pontevedra certifica que el bum navideño que ha puesto Vigo en el mapa trasciende más allá del término municipal gracias a haber conseguido no solo un compendio de adornos y luces.

«No estamos ante un producto, sino que la gente ve que lo público también le pertenece, porque llega a una ciudad en la que todos colaboramos directa o indirectamente, algo diferente, es algo más», apuntó durante una de sus intervenciones la gerente de la asociación, Beatriz Carballido, reconociendo que los hoteles de la ciudad no dan abasto con el desembarco de visitantes.

«No tenemos capacidad para cubrir toda la demanda y lo que pasa es que así llega a otros lugares de la provincia o incluso a Santiago, estamos ante un fenómeno que llega a muchos lugares», añadió.

Carballido apuntó también las buenas reseñas que dejan los visitantes tras su estancia en la ciudad, «ya que siempre les quedan ganas de volver» y el carácter familiar que adoptan estas fechas.

«Hay como una mayor interacción entre gente que tenemos en el hotel que no se conoce, les sabe a poco, la gente suele hacer muy buenos comentarios», concluyó la gerente de Feprotur.