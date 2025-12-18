El sector pirotécnico, molesto con el Concello de Vigo por su bando sobre petardos: «Contraviene la normativa y traslada inquietud a los usuarios»

La Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas (AGIP), la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) y la Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España (ACFAE) han mostrado su malestar con el Concello de Vigo y le han lanzado una advertencia tras la publicación del bando municipal sobre el uso de artificios pirotécnicos en Navidad en el que –critican– se exige una autorización municipal expresa para utilizar pirotecnia recreativa durante las celebraciones navideñas: «Contraviene la normativa vigente», aseguran.

El bando se publicó el pasado 10 de diciembre. «Señala que está prohibida a manipulación o el uso de artificios pirotécnicos en las vías públicas y espacios públicos en el término de Vigo, excepto que se cuente con expresa autorización municipal», recuerdan. El sector pirotécnico asegura que «la prohibición general de uso de un producto regulado, autorizado y de uso permitido, así como el sometimiento de dicha actividad a la obtención de una autorización expresa, vulnera la normativa vigente».

En un comunicado, las principales asociaciones de representación del sector pirotécnico, apelando a un principio general del Derecho español, consideran que «el ejercicio de actividades no debe someterse a intervención administrativa previa mediante autorización u otros actos de control preventivo». AGIP, AEPIRO y ACFAE presentaron ayer, 17 de diciembre de 2025, un escrito en el Área de Gobierno de Seguridade, Contratación, Festas e Xestión Municipal del Concello de Vigo solicitando la modificación del apartado que prohíbe utilizar artificios pirotécnicos de consumo en la vía pública del término municipal de Vigo, salvo que se cuente con expresa autorización municipal.

La industria pirotécnica señala que en el caso de la pirotecnia recreativa, «su uso está perfectamente regulado, sin que pueda restringirse de forma genérica, ni someterse a la obtención de autorizaciones administrativas que no están previstas en la norma».

Sugieren un cambio

Las asociaciones que representan al sector pirotécnico proponen al Concello de Vigo que la prohibición que refleja el Bando sea sustituida por «una prohibición de manipulación o uso de artificios pirotécnicos de las categorías F1, F2, F3, P1 Y TI sin respetar las instrucciones de uso y las medidas y distancias de seguridad», que obligatoriamente figuran en los envases de los propios artificios. También sugiere que el citado Bando señale que «los dispositivos pirotécnicos que empleen más de 10 kilos de materia reglamentada deben contar con autorización, conforme establece la legislación vigente».

Aseguran en su comunicado que, los usuarios de pirotecnia ya están trasladando la inquietud generada por el Bando del Concello de Vigo a los establecimientos autorizados de venta pirotécnica. Y estos, representados por AGIP, AEPIRO y ACFAE, temen que esta incertidumbre se generalice y provoque una caída de las ventas. «Las Navidades representan la temporada alta de la pirotecnia recreativa». Según la industria pirotécnica, durante estas fechas la facturación de la pirotecnia de consumo ronda el 80% por ciento del total anual. «Además, la campaña de Navidad diseñada y puesta en marcha por el Ayuntamiento de Vigo impulsa el consumo de pirotecnia recreativa por parte de particulares y afianza las ventas del sector en la capital olívica durante estas fechas», agregan.

Prohibición total de facto

La Asociación Gallega de Industrias Pirotécnicas (AGIP), la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) y la Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España (ACFAE) insisten en que «la prohibición general impuesta a través del Bando publicado [por el Concello de Vigo, además de contravenir la normativa vigente en la materia, determina de facto la prohibición total de la actividad, puesto que no resulta factible autorizar la venta de un producto cuyo uso se prohíbe». Las tres asociaciones, además de señalar que la prohibición del uso de pirotecnia recreativa en el municipio de Vigo «provoca un evidente perjuicio patrimonial a las empresas del sector debidamente autorizadas», advierten que, «de mantenerse la actual redacción» del Bando señalado, la reparación de ese daño «será oportunamente reclamada».