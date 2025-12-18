Primer pacto a tres bandas para reformular el Ifevi: habrá una nueva tasación del recinto

Reunión «provechosa y positiva», según los protagonistas implicados, la celebrada esta mañana entre Xunta, Concello de Vigo y Zona Franca sobre el futuro del Ifevi, que ha permitido desbloquear la principal fricción que mantenía las posturas distintes durante los últimos meses. Encabezaron la representación de las administraciones el conselleiro de Emprego, José González; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y el delegado del consorcio, David Regades.

Así, las tres partes han acordado la contratación de una nueva valoración de los activos del recinto ferial, que se encargará a través del patronato a una empresa homologada, para cuantificar así las aportaciones de las administraciones local y autonómica y permitir el desembarco del consorcio estatal en el patronato, que a cambio ha comprometido una inversión de entre 18 y 20 millones para afrontar las obras de ampliación del Ifevi.

«Esperamos tener la valoración cuanto antes para caminar juntos de cara a la potenciación del recinto ferial», destacó José González, tras la reunión celebrada en la sede de Zona Franca, reiterando la predisposición de la Xunta en reforzar la transparencia y la confianza institucional de cara a la reformulación del patronato, que adquirirá si nada se tuerce un modelo de representatividad a partes iguales en el que las decisiones se adoptarán por unanimidad. Eso sí, González remarcó que esto no puede suponer, en ningún caso, la paralización de las decisiones adoptadas en las últimas reuniones para diseñar el plan director con el que se pretende potenciar el Ifevi.

Mientras, Abel Caballero quitó hierro a los meses que han pasado para alcanzar el acuerdo y lanzó un mensaje de optimismo. «Estoy muy contento, perdimos innecesariamente ocho meses pero me da igual porque acaba bien, vamos a potenciar el Ifevi y salvar Conxemar, que seguirá para siempre en Vigo. Eso es lo que queríamos», indicó el regidor vigués, poniendo en valor que el patronato se reconfigurará con una representación equilibrada y una presidencia rotatoria entre Xunta y Concello, con la Zona Franca asumiendo en todo momento una vicepresidencia.

Muy satisfecho también salió del encuentro David Regades, que da por sentada ya la incorporación del organismo al órgano que rige los destinos del recinto ferial, con el claro compromiso de su dinamización y de amarrar la presencia de Conxemar durante muchos años más. «La reunión ha sido muy positiva y estamos más cerca del objetivo de salvar Conxemar y el Ifevi con el acuerdo de contratar una empresa auditoria, que será el inicio de una nueva sociedad que le dé ese impulso gracias a la generosidad de Zona Franca», indicó Regades.

En paralelo a este acuerdo para realizar una nueva tasación (la última presentada reflejaba que los activos de la Xunta valían 20,6 millones y los del Concello 14,9), hay ya fecha para la reunión de la comisión técnica aprobada por unanimidad la pasada semana en el seno del patronato, al que se sumarán representantes de Conxemar, Navalia y Salón del Automóvil, para diseñar los planes funcional y estratégico necesarios para acometer mejoras en el Ifevi. La primera cita de este grupo de trabajo será el próximo lunes, cuando se prevé que se dé luz verde al cronograma que permita tener los documentos en el menor tiempo posible.