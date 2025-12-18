Penúltimo crucero en Vigo de un año de récord

Languidece la temporada de cruceros en el puerto de Vigo donde este jueves atracó el antepenúltimo buque de turismo del año. Se trata del alemán AidaMar, en el que sus 1.920 pasajeros se dejaron ver por la ciudad luciendo bronceado caribeño tras haber dejado atrás un recorrido por diez exóticas islas centroamericanas.

El viaje arrancó el pasado 9 de noviembre en Hamburgo, donde finalizará el próximo lunes. La gira, de 43 noches de duración, también tocó en Portland, Lisboa y Funchal a la ida, y en Tenerife, Vigo y Cherburgo, al regreso.

Según detalló la agencia Pérez y Cía., el AidaMar da trabajo a 616 personas. Este buque fue construido en Alemania en 2012 y desde entonces ha pasado por Vigo en tan solo cuatro ocasiones, la primera en noviembre de 2024. El próximo día 24 Arcadia y Ambience pondrán la guinda a una temporada de récords en el puerto de Vigo, que sumará si se cumplen las previsiones, 120 escalas y cerca de 310.000 pasajeros.