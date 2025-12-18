Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

Penúltimo crucero en Vigo de un año de récord

El AidaMar, con casi dos mil pasajeros a bordo, atracó en el puerto olívico en una travesía que incluye paradas en exóticas islas y ciudades europeas.

El «AidaMar» esta mañana en el puerto de Vigo.

El «AidaMar» esta mañana en el puerto de Vigo. / Marta G. Brea

Francisco Díaz Guerrero

Languidece la temporada de cruceros en el puerto de Vigo donde este jueves atracó el antepenúltimo buque de turismo del año. Se trata del alemán AidaMar, en el que sus 1.920 pasajeros se dejaron ver por la ciudad luciendo bronceado caribeño tras haber dejado atrás un recorrido por diez exóticas islas centroamericanas.

El viaje arrancó el pasado 9 de noviembre en Hamburgo, donde finalizará el próximo lunes. La gira, de 43 noches de duración, también tocó en Portland, Lisboa y Funchal a la ida, y en Tenerife, Vigo y Cherburgo, al regreso.

Noticias relacionadas y más

Según detalló la agencia Pérez y Cía., el AidaMar da trabajo a 616 personas. Este buque fue construido en Alemania en 2012 y desde entonces ha pasado por Vigo en tan solo cuatro ocasiones, la primera en noviembre de 2024. El próximo día 24 Arcadia y Ambience pondrán la guinda a una temporada de récords en el puerto de Vigo, que sumará si se cumplen las previsiones, 120 escalas y cerca de 310.000 pasajeros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
  2. Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
  3. Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
  4. Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
  5. Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
  6. Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
  7. Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón
  8. Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro

Primer pacto a tres bandas para reformular el Ifevi: habrá una nueva tasación del recinto

Primer pacto a tres bandas para reformular el Ifevi: habrá una nueva tasación del recinto

El sector pirotécnico, molesto con el Concello de Vigo por su bando sobre petardos: «Contraviene la normativa y traslada inquietud a los usuarios»

El sector pirotécnico, molesto con el Concello de Vigo por su bando sobre petardos: «Contraviene la normativa y traslada inquietud a los usuarios»

Penúltimo crucero en Vigo de un año de récord

Penúltimo crucero en Vigo de un año de récord

Animada «detención» en Vigo de Bluey, Marshall, la Sirenita o los Minions: «¡Esto es surrealista!»

Animada «detención» en Vigo de Bluey, Marshall, la Sirenita o los Minions: «¡Esto es surrealista!»

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

¿Quién es Alexis Fernández, el promotor de la empresa de cursos de formación Fomento Multimedia?

¿Quién es Alexis Fernández, el promotor de la empresa de cursos de formación Fomento Multimedia?

El estrés empieza en el huevo: los primeros sonidos mudan la vida de las gaviotas de Sálvora

El estrés empieza en el huevo: los primeros sonidos mudan la vida de las gaviotas de Sálvora

La trama viguesa de cursos de formación renueva web pese a estar liquidada y condenada

La trama viguesa de cursos de formación renueva web pese a estar liquidada y condenada
Tracking Pixel Contents