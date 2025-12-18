Medicina de la USC vota el pacto de descentralización para garantizar una única facultad en Galicia

Medicina podría cambiar de idea y aceptar el pacto de descentralización del grado. A finales de noviembre los rectores de las tres universidades gallegas y los conselleiros de Sanidade y Educación ratificaban un acuerdo que mantiene, al menos hasta 2029, a la de Santiago como única facultad de Galicia. Después de un intenso debate interno que comenzó a las 13.30 horas de este jueves, la Xunta de Facultade vuelve a decidir sobre un pacto para el que había pedido una "revisión sustancial". En estos momentos está abierta la votación en urna.

Tras semanas de negociaciones, Medicina podría cambiar de idea y aceptar el pacto de descentralización del grado. A finales de noviembre los rectores de las tres universidades gallegas y los conselleiros de Sanidade y Educación ratificaban un acuerdo que mantiene, al menos hasta 2029, a la de Santiago como única facultad de Galicia. Después de un intenso debate interno que comenzó a las 13.30 horas de este jueves, la Xunta de Facultade vuelve a decidir sobre un pacto para el que había pedido una «revisión sustancial». En estos momentos está abierta la votación en urna.

En esencia el acuerdo para descentralizar Medicina prevé que todos los estudiantes del segundo ciclo reciban docencia tanto teórica como práctica en A Coruña y Vigo, además de Santiago. Actualmente la descentralización afectaba sólo a las prácticas y a menos cursos. Para impartir las clases se crean unas unidades docentes en las que habrá profesores contratados directamente por A Coruña y Vigo. A cambio, estas dos universidades aparcan, al menos hasta 2029, su reclamación de contar con una titulación propia.

La Universidade de Santiago ha convocado para mañana un consello de Goberno extraordinario para ratificar el acuerdo. El pasado 28 de noviembre el órgano de la USC llevaba también el mismo punto en el orden del día, pero no se llegó a votar. Entonces se decidió aparcar la cuestión para dar un margen negociador e intentar convencer a la facultad de la necesidad de aceptar la hoja de ruta para descentralizar los estudios de Medicina. Tanto la Universidade de A Coruña como la de Vigo aprovecharon la oportunidad para poner encima de la mesa nuevamente la reclamación del título.

Ayuntamiento

La situación de la facultad llegó también esta mañana al pleno del Ayuntamiento de Santiago. Por unanimidad ha aprobado una declaración institucional en defensa del «papel estratégico» de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en los estudios universitarios de Medicina, por lo que pide lograr un acuerdo que impida nuevas titulaciones en Galicia. El texto acordado por todas las fuerzas con representación en la corporación compostelana expresa el apoyo municipal a la USC y a su Facultad de Medicina «como referente docente e investigador en el ámbito biosanitario».

Con esta declaración, la Corporación reafirma su compromiso con la defensa de la universidad pública gallega y con el «papel estratégico de Compostela como ciudad universitaria y sanitaria de referencia».

Por esto, la declaración llama a «respetar la autonomía universitaria de la USC e instar a todas las instituciones a que no adopten decisiones unilaterales que afecten a la organización y calidad de los estudios de Medicina», así como a «apoyar los trabajos de la mesa de negociación establecida entre Xunta de Galicia y Universidades públicas gallegas, con la participación de todos los actores interesados».

En la misma línea, el Ayuntamiento apuesta por «garantizar los derechos del alumnado, asegurando la voluntariedad de la movilidad, la igualdad de condiciones académicas y soluciones para situaciones transitorias». Por tanto, Raxoi demanda «un compromiso a todas las instituciones de que cualquier acuerdo con la USC cerrará el camino a actuaciones unilaterales de creación de nuevas titulaciones o estructuras docentes en el Sistema Universitario de Galicia, junto con una financiación suficiente que preserve la calidad y el prestigio de los estudios de Medicina».

De este modo, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela busca ejercer su responsabilidad política e institucional como ciudad universitaria histórica en la defensa de su universidad pública y del papel estratégico que juegan los estudios de Medicina en el conjunto del sistema sanitario y científico gallego.

