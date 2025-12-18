Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%

«Hay presión, pero lo estamos afrontando con solvencia». Así describen la situación asistencial en los hospitales públicos de la ciudad desde la Dirección del Área Sanitaria de Vigo. La presión de entrada de pacientes con infecciones respiratorias sigue siendo muy alta, pero la agilización de las altas ha permitido que se retome la actividad normal en los quirófanos, que bajó el martes.

El Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro está soportando una presión muy alta. Durante el mes de diciembre ha recibido una media de 463 adultos al día. Eso supone entre un 5 y un 10% más que el resto de 2025, cuando ya estaban trabajando con una media de 25 personas más que en 2024.

El miércoles, en una de las jornadas con más actividad, asistieron a 598. Se quedó a punto de superar su récord histórico. Y si la afluencia fue alta, el porcentaje de los pacientes que requirieron quedarse ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) también fue mayor de lo habitual: uno de cada cinco.

La media habitual de hospitalizaciones desde Urgencias ronda el 15%, cinco puntos menos. Al subir la media en un día de tanta demanda asistencial, el volumen de ingresos es muy alto: 120 hospitalizaciones que entraron por Urgencias en un solo día.

En esta situación, la ocupación del área de hospitalización del Chuvi ha subido al 95%. La Dirección del Área Sanitaria de Vigo asegura que, aunque la presión de entrada de ingresos está siendo muy alta, a diferencia de la semana pasada, se están agilizando las altas. Explica que, de este modo, no hay necesitado habilitar más camas extra (van 50 en el Álvaro Cunqueiro y 30 en el Meixoeiro) ni suspender más cirugías ni el miércoles ni el jueves. De hecho, ayer ya se realizaron 55 operaciones con ingreso, frente a las 36 a las que se había bajado el martes. Es un número similar a las del lunes, con 51.

Según el último informe de actividad gripal del Sergas, las consultas por gripe habrían bajado en toda Galicia la semana pasada, salvo en Vigo, donde sigue al alza (un 2,7%). Está en 117 por cien mil habitantes, ocho más que la media gallega. Sanidade advierte que es necesario confirmar la tendencia la próxima semana, ya que los datos recabados podrían estar «influenciados» por el festivo del lunes 8 y la huelga médica.