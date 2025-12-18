La trama viguesa de cursos de formación renueva web pese a estar liquidada y condenada

Grupo Fomento Multimedia fue una iniciativa empresarial dedicada a la impartición de cursos de formación que llegó a facturar cerca de 7 millones de euros en el ejercicio 2018, el último del que presentó cuentas en el Registro Mercantil. Tenía su sede en el barrio de Coia, en Vigo, aunque ofrecía sus servicios en Cataluña, Comunidad Valencia, Aragón o Madrid. Su promotor fue Alexis Fernández Montes de Oca, un empresario de ascendencia uruguaya aunque de padres emigrados desde Galicia.

Operaba bajo distintas marcas: Fomento Profesional, Eurocultum o Aulasport. Su oferta era inmensa, con formaciones para todo tipo de sectores e incluso la preparación de oposiciones a distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aunque tenían letra pequeña porque los cursos eran papel mojado a efectos académicos: «Una vez finalizados y aprobados todos los exámenes del curso, de acuerdo a la valoración realizada por el tutor/a asignado/a, se recibirán los correspondientes Diplomas, donde se acreditarán los conocimientos adquiridos», anunciaba. Pero añadía a continuación en un aparte: «Estos estudios no tienen efectos académicos y están comprendidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 2641/1980 de 7 de noviembre. (B.O.E., del 12 de diciembre)».

La letra pequeña de los cursos de Fomento Multimedia / LG

Lo que hacía Fomento era ofrecer una certificación a cargo de otra entidad, la CEUFP --una iniciativa independiente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU--, pero solo tras «superar un examen» cuyo coste no quedaba detallado. Hay decenas de testimonios de usuarios en redes sociales tildando Fomento Multimedia de «estafa», tanto por impartir cursos no reglados como por suspender las clases sin previo aviso y sin devolver el dinero.

La quiebra

Grupo Fomento Multimedia entró en concurso de acreedores (necesario) en octubre de 2023 e iniciaría su proceso de liquidación en enero de este año. Pero antes el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ya había emitido sentencia sobre la pieza de calificación de la quiebra. Y fue culpable. No solo eso: condenó a 7,834 millones de euros a su administrador único, Alexis Fernández Montes de Oca, en concepto de «cobertura del déficit concursal». El directivo quedó inhabilitado para administrar bienes por un periodo de cinco años.

Aléxis Fernández Montes de Oca, en una imagen de archivo / Fdv

El dictamen del Mercantil se ejecutó instancias de la administración concursal, en un procedimiento abierto por ésta, por lo que no abordó la presunta estafa de la que aseguran haber sido víctimas cientos de personas por toda la geografía española. Grupo Fomento Multimedia ha amasado unas 250 causas en juzgados de lo Civil y Social por todo el país, y cerca de 40 con las administraciones públicas. El hecho es que, pese a la liquidación del grupo y la inhabilitación de Montes de Oca, su web sigue operativa y acaba de renovar su dominio.

En concreto, el dominio fomentoprofesional.com actualizó su vigencia el pasado agosto y hasta el día 18 del mismo mes de 2026.

Tanto el empresario como la compañía están en situación de rebeldía procesal, por cuanto no comparecieron en la vista judicial de la pieza de calificación del concurso, aunque tampoco colaboraron con la administradora concursal para elaborar la lista de activos o la nómina de acreedores.