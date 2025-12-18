Más de 100 personas asisten a la Feria de Talento Joven en Vigo para conocer el empleo del futuro

Encontrar el primer empleo se ha convertido en un reto para muchos jóvenes. Títulos, cursos y currículums no siempre bastan para abrir la puerta de un mercado laboral cambiante, cada vez más digitalizado y competitivo. Con esta premisa, la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía ha organizado la Feria de Talento Joven. Un evento dirigido a personas de entre 18 y 30 años, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que buscan una oportunidad para reorientar su futuro profesional.

«Mucha gente sabe lo que le gusta, pero no cómo convertirlo en un trabajo», explica Hugo Botana, cofundador y director de proyectos en Lúa Gaming, la empresa encargada de impartir las formaciones. Con su participación en el evento, buscaban dar a conocer las profesiones emergentes relacionadas con la transformación digital.«Hay un abanico enorme de oportunidades que se desconocen, desde la creación de contenido, el marketing, hasta la inteligencia artificial. Mucha gente no sabe que puede trabajar como guionista, traductor o gestor del talento dentro de un estudio de videojuegos», concreta el profesional, que advierte que el problema no es la falta de interés, sino la falta de información. El primer paso es conocerlos, luego probar, por eso llevaron demostraciones en vivo para que los asistentes pudiesen ver, de primera mano, el funcionamiento de sus dispositivos tecnológicos.

Asistentes prueban los videojuegos / Marta G. Brea

El público pudo asistir, también, a conferencias sobre herramientas digitales para la búsqueda de empleo y competencias clave para la mejora del CV, la marca personal y preparación para entrevistas. «Me di cuenta de que es importante hacerse notar, tener un porfolio, que cuando busquen tu nombre tengan algo más físico que un título», comenta Ivana, que ha acudido al evento para «formarse y encontrar trabajo». Tiene 26 años y ha estudiado una FP de informática, campo al que le gustaría dedicarse. Como ella, más de 100 personas han asistido al recinto para descubrir nuevas posibilidades. Entre los participantes, el perfil era diverso: titulados universitarios, técnicos de formación profesional o recién salidos del instituto. «Tengo que cambiar mi currículum», expresa Miguel, a la salida de la charla, le acaban de explicar que es mejor personalizarlo según los intereses de la empresa en la que desee aplicar, en su especialidad, el marketing, es «muy importante».

Impacto de la IA

Una de las preguntas más repetidas fue cómo la IA va a cambiar los puestos de trabajo y qué hay que hacer para adaptarse a esa transición. El también fundador de Lúa Gaming, Manuel Piñeiro, asegura que la solución es estar en continua formación: «El mercado laboral no es como el de hace 40 años, que entrabas en una empresa, estabas allí toda la vida y te jubilabas. Ahora, una gran parte trabajan en remoto». Se abren muchas puertas, pero también aumenta la competencia.

«El futuro pinta bastante negro», bromea Sandro. A pesar de que algunos tengan miedo a la incertidumbre, esta jornada les ha ayudado a pensar en el «futuro de hoy», porque quién sabe, mañana puede cambiar.