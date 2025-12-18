El estrés temprano afecta a las gaviotas desde el huevo hasta su emancipación

Desde que escuchan las «conversaciones» de sus padres a través de la cáscara del huevo hasta que inician su vida independiente. Un estudio realizado en la colonia de Sálvora, en el Parque Nacional Illas Atlánticas, demuestra que el estrés temprano afecta al desarrollo de la gaviota patiamarilla y tiene impacto en su comportamiento, fisiología y morfología, así como en decisiones clave para su vida.

El trabajo de Susana Cortés da continuidad a los novedosos estudios realizados por el Laboratorio de Ecología del Comportamiento de la UVigo y se basa en experimentos realizados en las zonas de cría de Larus michahellis en el archipiélago.

Una gaviota adulta, con sus pollos, en Sálvora. / Cedida

Los investigadores Alberto Velando y José Carlos Noguera demostraron hace unos años que, al contrario de lo que se creía, los embriones perciben los sonidos de alarma emitidos por la colonia. Y estudios posteriores apuntaron también que, desde el huevo, escuchan las «conversaciones» de sus padres y que esto puede tener beneficios.

Partiendo de estos hallazgos, Cortés llevó a cabo un primer experimento para analizar cómo la coincidencia o el desajuste entre las llamadas de alarma de los adultos percibidas dentro del huevo y la posterior presencia de depredadores durante su crecimiento pueden influir en el desarrollo de los individuos. Para ello, varios embriones fueron sometidos a este tipo de sonidos mientras el grupo de control solo escuchaba el ruido ambiente de la colonia. Y tras la eclosión, se observaron sus reacciones a la presencia de un visón, un depredador habitual en las islas, y de un conejo, que no supone una amenaza. Ambos fueron simulados con un vehículo teledirigido y animales disecados.

Los investigadores utilizaron un visón disecado y un vehículo teledirigido para simular la presencia del predador en la zona de cría. / Cedida

«Los individuos que habían escuchado los sonidos de alarma en la última semana de incubación tenían mejores comportamientos antidepredatorios. Y también vimos que cuando el ambiente prenatal no coincidía con el postnatal, es decir, cuando las pistas de riesgo no eran las mismas, se reducía el crecimiento y aumentaba el daño en el ADN de los juveniles», destaca.

El segundo experimento se centró en determinar la transmisión social del estrés mediante la implantación en los pollos de corticosterona (la principal hormona del estrés en aves). En el grupo ya habían demostrado que se produce entre hermanos del mismo nido y Cortés reveló que también tiene lugar en los nidos cercanos y hacia los progenitores.

«Los pollos implantados actúan como fuente de estrés y en los de nidos cercanos también aumentan los niveles de corticosterona. Y, en el caso de los padres, tanto los del nido implantado como de los cercanos, incrementan su comportamiento defensivo colectivo. Hacían más ataques y caídas en picado», revela.

Cortés, junto a uno de los individuos implantados para el estudio. / Cedida

Un tercer estudio evidenció que la exposición temprana a dicha hormona favorece la integración fenotípica, es decir, la conexión entre rasgos conductuales, fisiológicos y de coloración del plumaje. Y, en consecuencia, fomenta estrategias antidepredatorias más eficaces. «Los pollos con plumas más oscuras permanecen más tiempo inmóviles y tienen una frecuencia respiratoria más baja. Sin embargo, los más claros son más activos y con una frecuencia más elevada. Y esto les conviene porque son más visibles y les va mejor ser ágiles para poder huir. Esta integración de fenotipos se debe a la implantación de corticosterona, porque en el resto de pollos se encontraban de forma aleatoria, no estaban correlacionados. Es otro ejemplo de cómo el estrés temprano los transforma», detalla.

En la última parte de la investigación, los juveniles fueron marcados con dispositivos GPS a partir de los 30 días de vida para poder evaluar el efecto de la integridad genómica en sus decisiones de dispersión tras la emancipación. Algunos abandonaron la colonia de Sálvora y pusieron rumbo a A Coruña o Oporto.

Un nido de gaviota patiamarilla en Sálvora. / Cedida

«Los individuos con telómeros más cortos y más daño en el ADN adelantan su salida. El arrastre del estrés y de todas las condiciones ambientales vividas durante esas primeras etapas de mayor plasticidad y desarrollo más rápido también pueden marcarlos en esta decisión. Quizá se han adaptado mal o sus padres los han cuidado peor y prefieren buscar otro sitio con mejores condiciones o menos competencia», explica.

El estudio constituye la tesis de Susana Cortés, dirigida por Alberto Velando y Sin-Yeon Kim. Y resulta de gran interés en el «actual contexto de cambio climático y perturbación urbana», ya que los desajustes entre el ambiente temprano de las gaviotas y las condiciones futuras pueden ser «cada vez más frecuentes y acusados» con consecuencias negativas para las poblaciones.