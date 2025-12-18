El enésimo ataque a la estatua de Manuel Castro en Príncipe
El autor de la obra, Alejandro Rodríguez Álvarez, más conocido como Jandro, aseguró hace años que este tipo de comportamientos eran "un atentado hacia su persona también"
Han sido tantos los ataques que ha sufrido la estatua de Manuel Castro en la calle Príncipe que cuesta recordarlos. Más de quince en los últimos años. El último, recientemente. Como se puede ver en la imagen que ilustra esta información, algún viandante ha arrojado un producto blanco que simula la nieve -posiblemente, procedente de los jardines navideños ubicados frente al Marco- sobre la efigie del icónico vendedor de periódicos de FARO DE VIGO.
El autor de la obra, Alejandro Rodríguez Álvarez, más conocido como Jandro, precursor de la Fundición Nautilus, aseguró hace años que este tipo de comportamientos eran "un atentado hacia su persona también". Falleció el 3 de julio de 2023 a los 59 años. Meses después, a principios de octubre de ese mismo año, fue robado el periódico que Manuel Castro sujeta habitualmente sobre su dedo índice, ejemplar que, actualmente, no está colocado debido precisamente a un acto vandálico.
La estatua de Manuel Castro rinde homenaje a un histórico vendedor de periódicos que recorría las calles de la ciudad. Desde entonces, lamentablemente, su historia ha sido protagonizada por los vándalos, llegando a perder incluso un brazo en una ocasión. Fue retirada en junio de 2021 para labores de restauración y no fue recolocada hasta marzo de 2023.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
- Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón
- Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro