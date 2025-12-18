El enésimo ataque a la estatua de Manuel Castro en Príncipe

Han sido tantos los ataques que ha sufrido la estatua de Manuel Castro en la calle Príncipe que cuesta recordarlos. Más de quince en los últimos años. El último, recientemente. Como se puede ver en la imagen que ilustra esta información, algún viandante ha arrojado un producto blanco que simula la nieve -posiblemente, procedente de los jardines navideños ubicados frente al Marco- sobre la efigie del icónico vendedor de periódicos de FARO DE VIGO.

El autor de la obra, Alejandro Rodríguez Álvarez, más conocido como Jandro, precursor de la Fundición Nautilus, aseguró hace años que este tipo de comportamientos eran "un atentado hacia su persona también". Falleció el 3 de julio de 2023 a los 59 años. Meses después, a principios de octubre de ese mismo año, fue robado el periódico que Manuel Castro sujeta habitualmente sobre su dedo índice, ejemplar que, actualmente, no está colocado debido precisamente a un acto vandálico.

La estatua de Manuel Castro rinde homenaje a un histórico vendedor de periódicos que recorría las calles de la ciudad. Desde entonces, lamentablemente, su historia ha sido protagonizada por los vándalos, llegando a perder incluso un brazo en una ocasión. Fue retirada en junio de 2021 para labores de restauración y no fue recolocada hasta marzo de 2023.