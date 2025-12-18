La doctora María Concepción Fiaño coge las riendas de Anatomía Patológica del Chuvi

Son los que analizan las muestras de citologías, biopsias y otras extracciones para dar al resto de servicios información clave sobre las causas y consecuencias de las patologías que les ayude en la toma de decisiones. El Servicio de Anatomía Patológica del Área Sanitaria de Vigo y acaba de vivir un relevo en su jefatura. Tras la jubilación del doctor Joaquín González Carreró, asume el cargo la doctora María Concepción Fiaño.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, la doctora Fiaño se especializó en Anatomía Patológica en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Su trayectoria profesional se ligó al Área Sanitaria de Vigo a partir de 1993, cuando inició su labor asistencial en el antiguo Hospital Xeral.

En la actualidad, lleva a cabo su actividad en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Es miembro del Comité Molecular de Tumores de Galicia y ejerce como presidenta de la Asociación Territorial Galega de la Sociedad Española de Anatomía Patológica. El Sergas destaca que estos cargos que "reflejan su compromiso con la mejora continua de la calidad asistencial, la innovación diagnóstica y el trabajo colaborativo".

"Su nombramiento supone una apuesta por las experiencia, la continuidad y la excelencia asistencial que caracterizan al Servicio de Anatomía Patológica del Área Sanitaria de Vigo, un servicio clave en el proceso diagnóstico y en la atención integral al paciente", subraya Sanidade.