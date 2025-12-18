Cantos de Reis para hacer barrio

La etapa de Enzo, Izan, Melisa, Irene, Adriana y David en el Centro de Educación Infantil y Primaria Plurilingüe O Sello ha acabado y ya han dado el salto al instituto. Aún así, esta mañana no quisieron perderse una de las citas que en solo cuatro años se han convertido en imprescindibles en su calendario escolar. Acompañaron a los alumnos del colegio de Cabral a pedir el aguinaldo por el barrio y animar con Cantos de Reis a los mayores de la residencia DomusVi Barreiro.

La comitiva la formaron los 46 estudiantes de este pequeño centro de aulas agrupadas, los exalumnos que no se lo quisieron perder, los profesores y familias que les acompañaron. El más pequeño, Roma, con solo cuatro meses. Salieron a pie del centro, como cuenta Lucas, de 10 años, «recuperando tradicións». A él eso le encanta. Cuenta que antes se salía por la calle solicitando el aguinaldo. Lo primero que ellos hacen es «pedir licencia»: «Se nos dan licenza, imos comenzare, as partes estamos para cantare». La gente se la daba ayer con aplausos.

Alba Villar

La primera visita se la hicieron a sus vecinos de la Escuela Técnica de Joyería del Atlántico y otra de las grandes paradas fue delante del supermercado. De aguinaldo se llevaron, sobre todo, dulces, pero también algún que otro billete de vecinos que se emocionaban con la recuperación de estos cánticos navideños por las calles del barrio. Mañana degustarán su botín con una gran «merendola» en el colegio.

Para Noa, de 9 años, es «muy divertido» recorrer las calles con sus amigos, pero su punto favorito también es cantar para los mayores. «Y les hicimos unas tarjetas», resalta. «Nos hace mucha ilusión», aseguran los alumnos de Secundaria, que aprovecharon que ayer no tenían clase para cantar con sus viejos compañeros, que también ven la actuación en la residencia como «el punto importante». «Se les ve felices», cuentan con una sonrisa.

Y lo estaban. Chelo, que vive desde hace unos años en la residencia de Barreiro, sigue sus cánticos dando palmas y con una sonrisa en la boca. Recuerda cómo iba con su familia «no por la calle, pero sí a casas conocidas» a hacer lo mismo. «Mis padres cantaban y a mí me encantaba bailar», recuerda. No es la primera vez que disfruta de la visita de los alumnos de O Sello. «Es muy bonito. Cuando vienen, sabemos que es Navidad. Nos traen alegría", agradece.

Aunque «lloviera y tronara»

«Repetimos porque, hacer felices a nuestros abuelos es importante para todos», explica la directora del CEIP O Sello, Sonia Ferradás, que asegura que aunque «lloviera y tronara» no iban a faltar a la cita. Cuenta que «es un colegio muy familiar» y con estas actividades tratan de fomentar la unión con las familias y «hacer comunidad» con el entorno.

La profesora de música, Sabela Fernández Fonseca, trabajó en la preparación de la cita, pero los virus impidieron ayer su presencia. Tomó el relevo el pedagogo terapeuta Gael Fernández, que toca en varios grupos de música. «É algo moi bonito, non podía quedar sen facer», defiende. Entre otras, entonaron «Buscando unha estrela» y «Nadal de Luintra», de Berrogüetto. Lo hicieron con potencia, a prueba de pérdidas auditivas. Y acabaron con un trenecito entre sillas fijas y de ruedas.