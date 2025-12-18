Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Supremo AP-9Caso ToméFalsificacionesObramat VigoAna Obregón EpsteinNaufragio PortugalAlbacete-Celta
instagramlinkedin

El BNG pide la mejora «inmediata» del Tren Celta

R. V.

El BNG advertió de que «a recuperación da normalidade no funcionamento do Tren Celta, tras a retirada do transbordo en Viana do Castelo, non pode ser escusa para manter e mesmo agravar as condicións ultraprecarias que viña padecendo esta conexión ferroviaria transfronteiriza». Denunció que «a situación actual supón manter un servizo cada vez máis lento, con tempos de traxecto máis longos e con aínda maiores atrasos».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents