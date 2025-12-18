El BNG pide la mejora «inmediata» del Tren Celta
El BNG advertió de que «a recuperación da normalidade no funcionamento do Tren Celta, tras a retirada do transbordo en Viana do Castelo, non pode ser escusa para manter e mesmo agravar as condicións ultraprecarias que viña padecendo esta conexión ferroviaria transfronteiriza». Denunció que «a situación actual supón manter un servizo cada vez máis lento, con tempos de traxecto máis longos e con aínda maiores atrasos».
