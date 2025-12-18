El atasco judicial baja en la jurisdicción civil, pero sigue al alza en los juzgados de Instrucción

El atasco judicial se redujo casi un 10% en el tercer trimestre del año. La jurisdicción civil y la penal sumaban a fecha de 1 de octubre 17.958 asuntos a la espera de resolución judicial, una cifra menor que los más de 19.600 que había en el trimestre anterior. El balance hecho ayer público por el Consejo General del Poder Judicial no incluye la jurisdicción laboral ni la contencioso-administrativa. Pese a este reducción general, hubo un aumento de pendencia en Instrucción.