Animada «detención» en Vigo de Bluey, Marshall, la Sirenita o los Minions: «¡Esto es surrealista!»

La Navidad de Vigo siempre deja imágenes curiosas. En la de 2025, por ejemplo, hemos podido ver ya la Casa de Papá Noel apuntalada por riesgo de derrumbe o turistas de pícnic (con mesa y sillas incluidas) en una acera de la céntrica calle Areal. Pero hay más.

Como no suele haber dos sin tres, las redes sociales han regaladoen las últimas horas una estampa nada habitual: la detención de Marshall, el bombero de la Patrulla Canina; la Sirenita, Bluey un Minion y toda una fauna de personajes animados que, por muy entrañables y cariñosos que puedan parecer en la pantalla, no dudaron en oponer una importante resistencia tras ser arrestados en Vigo.

El vídeo, que lleva ya miles de reproducciones y decenas de comentarios, fue publicado en Instagram por la cuenta Lio Galicia (@liogalicia), que presume de más de 60.000 seguidores. La imagen es tan curiosa que capta la atención desde el primer segundo. Por llamativa, graciosa y nada habitual... pero también por la intriga que acaba generando en el espectador: ¿conseguirán detenerlos a todos?

La grabación, de casi un minuto, muestra a dos agentes de la Policía Local en la céntrica calle de Príncipe tras incautar un generoso ramo de los populares globos de helio. Pero lo complejo no fue el arresto, sino conseguir meter a tantos personajes –¡y algunos muy famosos!– en el vehículo patrulla ante la atenta mirada de los paseantes, atónitos al ver tan inusual intervención. «¡Esto es surrealista!», se escucha en la grabación.

Intento de «fuga»

Los agentes no lo tuvieron fácil. Todos los personajes animados sin excepción tendían a fugarse: demasiado helio tirando hacia arriba.Pero los policías fueron previsores. Con tantos detenidos era imposible que entraran en un coche patrulla. Probablemente por ello acudieron al operativo en el furgón de atestados, pero la tarea no fue del todo fácil.

Como es habitual en las redes sociales, el vídeo ha desencadenado también decenas de jocosos comentarios: «¿Han detenido a Pokemon y Pocoyó»?, pregunta uno. «¿Los globos tienen derehco a abogado de oficio?», bromea otro. Y, con tanto helio dentro del vehículo, hay quien creía que el desenlace iba a acabar peor: «Yo esperando a que saliera volando el furgón».

Control de autorizaciones

Según ha podido saber este periódico, esta incautación, aunque llamativa, no es un hecho aislado este año. En las últimas semanas la Policía Local está realizando una campaña de control de vendedores ambulantes sin autorización después de que el año pasado muchas zonas de la ciudad estuvieran repletas de comerciantes que carecían del correspondiente permiso. Un descontrol que llegó a cubrir aceras casi por completo de comerciantes sin permiso, sobre todo con productos textiles falsificados.

Con este control los agentes han querido evitar el efecto llamada que se produce durante la Navidad de Vigo y que no se repita la situación del año pasado Evidentemente, esta campaña no afecta a todos aquellos vendedores ambulantes (de globos o cualquier otro producto) que sí tramitaron y tienen la correspondiente autorización municipal.