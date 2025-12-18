¿Quién es Alexis Fernández, el promotor de la empresa de cursos de formación Fomento Multimedia?

La Diplomátic World Magazine es una revista editada por la mercantil BSL Business Consulting OU, cuya dirección registrada está en Tallinn, la capital de Estonia, aunque su dirección operativa se ejecuta desde la calle Alonso Cano de Madrid. Su edición de mayo de 2024 se centró en Uruguay, con reportajes y entrevistas sobre la economía y negocios en el país latinoamericano. Una de las entrevistas, y con una extensión de cinco páginas, fue con Alexis Fernández Montes de Oca.

Consta como consejero delegado (CEO) de Comercio Exterior & Inversiones y presidente de Grupo Fomento, además de como un «destacado experto en educación y relaciones comerciales entre Uruguay y España». Para la fecha de publicación de este número de DW Magazine, Grupo Fomento Multimedia ya estaba en situación concursal (procedimiento necesario) y acumulaba decenas de denuncias y sentencias en su contra en juzgados de lo Social y Civil de toda España.

Página de la revista DW, con la entrevista a Montes de Oca / DW Magazine

Fomento era entonces la cabecera de un holding dedicado a la impartición de cursos de formación cuya sede fiscal estaba en el barrio de Coia, en Vigo. Además, para entonces ya había salido también el informe de calificación: la administración concursal pedía declarar la quiebra como «culpable», el pago de casi 8 millones de euros para cubrir el déficit concursal y 15 años de inhabilitación «para administrar bienes ajenos, así como para representar a cualquier persona durante el mismo periodo». Montes de Oca fue inhabilitado por 5 años y condenado al pago del importe solicitado por la administradora.

No se presentó al juicio ni colaboró, como es preceptivo, durante el procedimiento de insolvencia, motivo por el que fue declarado en rebeldía procesal. Pero, ¿quién es este empresario?

Su biografía

Según relató en esta revista, sus padres emigraron a Uruguay. «Crecí y me crié con una fuerte cultura de apoyo a los derechos y libertades sociales, el emprendimiento y el amor al deporte, si bien mi familia ha estado ligada profesionalmente casi toda ella al sector sanitario». Sitúa sus comienzos en el mundo de la formación a principios de este siglo cuando empezó «por casualidad» en Planeta de Agostini, en el departamento de Marketing. Fue después de esta experiencia cuando, según dice, montó con un «socio» su primer centro de estudios dedicado a la formación profesional.

«En unos años --prosigue la entrevista-- expandimos el modelo que desarrollamos a toda España, con más de 26 centros de estudios, 180 programas formativos de diversas áreas de conocimiento y más de 5.000 nuevos alumnos al año». «He estado siempre muy orgulloso de colaborar a mejorar (sic) la vida de las personas por la vía de la formación». No hay ninguna referencia al cierre del grupo formativo, a los impagos y denuncias.

Sanidad

También en 2024, pero en el mes de marzo, el portal Libertad Digital publicaba una noticia con el titular Las nuevas puertas que abre la inteligencia artificial en la lucha contra el cáncer de mama. Aquí volvía a aparecer Montes de Oca, pero no vinculado a ninguna actividad formativa. Se presentaba como fundador y CMO —chief marketing officer, director de marketing— de Quantum Frontech, una empresa con un «equipo multidisciplinario (sic) de médicos, informáticos e ingenieros de España, México, Argentina y Uruguay» que había logrado desarrollar «algoritmos de inteligencia artificial» para la detección precoz de cáncer de mama.

Como ya desgranó FARO, este proyecto tampoco salió bien. Según la página profesional en Linkedin de este emprendedor latinoamericano, la página web de Quantum Frontech —no existe ninguna mercantil en España con ese nombre— es quantumia.org. Este dominio fue registrado el 17 de noviembre de 2023 a nombre de otra sociedad más, Kuoon DF Sociedad Limitada, cuya marca comercial es Iakan Health. Este periódico trató de contactar con Iakan para conocer el vínculo concreto con el empresario inhabilitado por los cursos de formación, sin éxito.

Se da la circunstancia de que Iakan Health resultó ganadora en 2023, en una de las categorías, del Concurso de Startups Innovadoras en un proyecto sufragado por la Agència Valenciana de Innovación (AVI). En el Registro Mercantil consta a su favor una subvención por importe de más de 93.000 euros de un programa de la Generalitat para la «creación de empresas de base tecnológica». Fue declarada insolvente en enero de este 2025. La web ya no funciona.