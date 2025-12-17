Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción

Buenas noticias para el desarrollo urbanístico de más de 85.000 metros cuadrados en la parroquia viguesa de Alcabre al amparo del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), dos ámbitos que lindan con la avenida de Europa, cuya tramitación se aceleró con la aprobación del documento para desarrollar suelo comercial, con una gran cadena de materiales de construcción como es Obramat como punta de lanza, viviendas unifamiliares, nuevos viales y zonas verdes.

Todo ello ve ahora como la Xunta ha dado vía libre al entender que no conllevarán efectos ambientales significativos siempre que atiendan a una serie de recomendaciones, recogidas en los informes elaborados por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade y publicados en el Diario Oficial de Galicia, cerrando así la tramitación burocrática de los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) diseñados por los promotores de los suelos.

El planteamiento más ambicioso es el del denominado PERI Cruceiro, que busca ordenar un ámbito de 77.250 metros cuadrados comprendidos entre la VG-20, la avenida de Europa y la rúa Castaña, con tres parcelas diseñadas para tener un uso comercial y entre las que destaca una de 45.256 metros cuadrados en la que desembarcará Obramat, flanqueada por otras dos de dimensiones más reducidas (6.829 y 2.086 metros cuadrados).

Estas dos parcelas estarán separadas de la principal por un nuevo vial que es otra pieza clave del proyecto para este suelo, ya que será uno de los tramos del eje que prolongará la avenida de Marín por encima de la VG-20 e irá en paralelo a la avenida de Europa, que se beneficiará de la transformación al cederse más de 9.000 metros cuadrados para conformar un gran bulevar de 30 metros de ancho junto a la calzada con espacios para peatones, bicicletas y zonas de descanso.

Sin que se recibiesen alegaciones por parte de particulares, sí emitieron informe a petición de Medio Ambiente el Instituto de Estudos do Territorio y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Con esto, el informe ambiental elaborado por la Xunta da vía libre al desarrollo urbanístico , imponiendo una serie de condicionantes que permitan, por ejemplo, lograr una transición adecuada entre las zonas comerciales y las viviendas unifamiliares de la zona, recomendando la instalación de barreras vegetales, pero también manteniendo el arbolado autóctono y tomando medidas para erradicar las especies exóticas invasoras detectadas en el interior del ámbito.

Desarrollos urbanísticos en Alcabre / Hugo Barreiro

En la zona, no existen espacios naturales protegidos ni bienes patrimoniales catalogados que puedan verse afectados por las obras, aunque sí que en las próximidades del ámbito hay ciertos elementos de valor para los que será preciso definir un entorno de protección. Además, la empresa concesionaria municipal del abastecimiento y saneamiento, Aqualia, garantiza que el polígono se conectará a las redes existentes, que disponen de capacidad suficiente para el suministro y depuración.

La revolución en la zona no llegará únicamente con el desarrollo de esta gran bolsa de suelo comercial, al que se añade zonas dotacionales o casi 200 plazas de aparcamiento públicas y 1.500 del área comercial. Al otro lado de la rúa Castaña y hasta el camiño Freixeiro, el PXOM prevé el desarrollo de un ámbito de 8.122 metros cuadrados con uso exclusivamente residencial, pero que debe también servir para ejecutar el tramo siguiente de la prolongación de la avenida de Marín y ceder al Concello para uso libre y equipamientos más de 1.500 metros cuadrados. La propuesta de los promotores contempla 50 viviendas, de los que cuatro serían unifamiliares y 46 colectivas.

Las aportaciones trasladadas por el Instituto de Estudos do Territorio y de Patrimonio han llevado a Medio Ambiente a dictaminar que el plan de desarrollo es perfectamente viable y que puede continuar su tramitación siempre que se proteja el arbolado existente y, en clave patrimonial, incorpore medidas concretas para la protección de la finca Villa Solita para garantizar sus valores y pueda mantener su posicionamiento en todo el ámbito sin verse perjudicada. Además, pide a los promotores medidas de humanización en el nuevo vial previsto para facilitar el tránsito a pie de los viandantes. Al igual que sucede con el suelo comercial adyacente, no se espera que se incremente la demanda de recursos hídricos ni que tenga una incidencia relevante en la movilidad, al ampliarse las calles existentes además de construirse una nueva.

El visto bueno otorgado por la Xunta a ambos planeamientos en Alcabre contrasta con el informe emitido la semana pasada avanzado por FARO en el que la Administración autonómica frenaba otro de los ámbitos priorizados por el Concello en el nuevo PXOM, el de La Artística, que debe someterse a una evaluación ambiental mucho más rigurosa y que demorará notablemente su tramitación. En el caso de los ámbitos junto a la avenida de Europa que ya tienen la luz verde, el planeamiento urbanístico contempla un plazo de cuatro años para su desarrollo.