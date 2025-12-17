La Universidad de Vigo mantiene la «sostenibilidad» con unas cuentas récord de 251 millones

El último presupuesto del actual equipo de gobierno de la UVigo marcará el récord de la institución. Las cuentas de 2026 alcanzan su cifra más alta, 251 millones de euros, con el objetivo de mantener la «sostenibilidad financiera» y, de nuevo, con la política de personal como «uno de los pilares fundamentales».

El rector Manuel Reigosa, que está a punto de agotar su segundo y último mandato, defenderá este viernes ante el Claustro unos presupuestos «saneados» y unas líneas de actuación que aspiran a reforzar una universidad «de futuro» y adaptada a la «nueva realidad social», alcanzando las «máximas cotas de calidad» en la formación, la investigación y la transferencia.

Pero algunas de sus prioridades o medidas podrían variar después de las elecciones, que deberán celebrarse en unos meses ya que las últimas tuvieron lugar el 4 de mayo de 2022. Los aspirantes a sustituir a Reigosa son su vicerrectora de Investigación, Belén Rubio (H2040), la catedrática de Telecomunicaciones Carmen García Mateo (Nós Universidade) y el catedrático de Industriales Jacobo Porteiro (ConSenso).

A falta de conocer el veredicto de las urnas, la UVigo presentará un presupuesto «equilibrado» y que mantiene la «coherencia de gasto» dentro de la senda de gasto marcada en Galicia para 2026 y los próximos ejercicios.

La institución prevé incorporar a sus arcas unos 3 millones más respecto a las cuentas de este año, sobre todo, por el aumento de las transferencias de la Xunta a través del actual Plan de Financiación 2022-26. Estos fondos autonómicos llegarán hasta los 132,4 millones de euros, lo que supone el 52% de todos los ingresos.

Presupuestos de la Uvigo para 2026 / R. V.

En el capítulo de transferencias corrientes, cuyo peso en las cuentas de 2026 aumenta un 2%, la segunda fuente de ingresos tras el Gobierno gallego es la Administración central, que aportará 10,8 millones de euros a través del programa de prácticas Campus Rural, el María Goyri para atracción y retención de talento joven y la movilidad Erasmus.

Los fondos procedentes de ayudas, contratos y convocatorias de investigación (transferencias de capital) disminuyen en 2026 de 45 a 42,2 millones de euros. Los ingresos patrimoniales también se reducen de 1,1 millones a 725.000 euros. Y los derivados de tasas y precios públicos aumentan de 15,3 a casi 17 millones de euros.

En cuanto a los gastos, el capítulo de personal continúa a ser el principal y supone casi el 60% del total. Y aumenta en 3 millones respecto a las cuentas de 2025 por los costes asociados a las políticas del equipo rectoral, que incluyen la consolidación y promoción del PDI para «comenzar una senda de rejuvenecimiento» de la plantilla.

El conjunto de gastos también se incrementa por el alza de los precios de consumo, en particular en lo relacionado con los servicios cuya contratación la UVigo tiene que licitar de nuevo, por ejemplo, el de la limpieza, «con una repercusión muy alta en el coste de contratación administrativa si se mantiene el nivel de calidad». En algunos casos, el porcentaje se mueve entre el 17 y el 20%.

En 2026 la Universidad incrementará las partidas destinadas al funcionamiento de los centros, el apoyo a la docencia y al alumnado, y la investigación y la transferencia. Pero la mayor subida tendrá lugar en el programa de infraestructuras y equipamiento, que pasa de 23,7 a 26,6 millones de euros.

Se mantiene la partida para la remodelación pendiente del Siemens en la ETEA

En este sentido, la partida del Vicerrectorado de Planificación y Sostenibilidad aumentará respecto al ejercicio anterior porque incluye dotaciones para la remodelación del edificio Siemens en la ETEA, que acogerá la sede del Centro de Investigación Mariña (CIM), y para la construcción del edificio de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica en el campus de Ourense, que será cofinanciada por la Xunta.

Además, la institución continuará desplegando en los tres campus infraestructuras de eficiencia energética, donde ya acumula una inversión de casi 5 millones de euros en los seis ejercicios anteriores. Esta apuesta por las instalaciones fotovoltaicas y renovables térmicas no solo reduce su impacto en el medio ambiente, sino que también supone «un ahorro energético y económico significativo a medio plazo».

En cuanto a la investigación y la transferencia, además de apoyar a sus centros y al personal contratado, el equipo rectoral aspira a promover la creación de unidades mixtas empresa-universidad, organizar eventos con agentes económicos y sociales del entorno y potenciar acuerdos de cooperación con empresas e instituciones.