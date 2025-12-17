El TSXG confirma 18 meses de prisión para un hombre por estafar con alquileres falsos en Vigo

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de 18 meses de prisión para un hombre por haber estafado a dos personas con alquileres falsos en Vigo.

El alto tribunal gallego ha desestimado el recurso de apelación que presentó el acusado a la sentencia dictada a principios de octubre por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

El procesado fue condenado como autor de un delito continuado de estafa agravada a la pena de 18 meses de prisión y a indemnizar a las dos víctimas en 1.420 y 700 euros, respectivamente.

El tribunal considera que es inviable la sustitución de la privativa de libertad por una multa, así como excluir la continuidad en el delito por el que se le ha condenado.

Los hechos por los que fue juzgado se remontan a febrero de 2024, cuando ofreció a una de las víctimas alquilarle una vivienda en Vigo por 600 euros al mes y le solicitó esa misma cantidad como señal para la reserva y, posteriormente, la misma cantidad como fianza para inscribir el alquiler en la Xunta.

La estafada abonó otros 220 euros por un supuesto seguro de alquiler, pero nunca recibió las llaves del inmueble, tuvo que irse a vivir con una amiga y pidió un préstamo para hacer frente a los pagos que había realizado.

El otro estafado vio un anuncio en una plataforma digital y transfirió al acusado 700 euros en mayo de 2024 para reservar un piso que quería alquilar, pero no pudo entrar a la vivienda ni recuperó el dinero.