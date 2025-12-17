Fin de trimestre con huelga en las aulas de Vigo

El profesorado gallego vuelve a la huelga en la cuenta atrás para el fin del primer trimestre. Entre evaluaciones, con miles de alumnos pendientes de notas, los docentes paran hoy por cuarta vez en lo que va de curso 2025/2026 bajo la convocatoria de CIG-Ensino y STEG. Denuncia aulas masificadas y falta de recursos, especialmente para atender al alumnado con necesidades educativas especiales.

A la protesta se suman también las quejas por ratios elevadas, más contratos a media jornada y docentes itinerantes entre varios centros, además de una carga burocrática que, sostienen, les resta tiempo para preparar las clases.

En algunos centros, el alumnado se ha sumado a las reivindicaciones de sus profesores, conscientes, explican desde el IES Carlos Casares de Vigo, de la falta de recursos humanos o mantenimiento.