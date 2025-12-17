Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este miércoles la celebración del tradicional traslado solidario de personas mayores por parte de taxistas para visitar las luces de Navidad, una iniciativa que tendrá lugar mañana, jueves 18 de diciembre, y que se ha convertido ya en una cita fija del calendario navideño de la ciudad.

Caballero destacó el carácter «notable e importante» del acto, en el que participarán unas 200 personas mayores. El recorrido permitirá a los participantes conocer la iluminación navideña de la ciudad. El alcalde los recibirá personalmente en Porta do Sol. «Haremos que la gente mayor disfrute de la mejor Navidad del mundo, que es la Navidad de Vigo», señaló.

Nuria Fernández, presidenta de Radio Taxi, explicó que esta iniciativa se realiza de forma continuada desde el año 2018 y que, este año, presenta una novedad importante: la participación de todo el sector del taxi, con independencia de la central a la que pertenezcan o de si trabajan de forma independiente. «Consideramos que es un acto solidario y, para ser solidario, no necesitas pertenecer a ninguna central en concreto», afirmó.

Llegada al centro sobre las 18 horas

Fernández indicó que está prevista la participación de más de 40 vehículos y que el número estimado de personas mayores ronda las 200. La recogida se realizará sobre las cinco y cuarto de la tarde en las distintas residencias, con llegada al centro de la ciudad alrededor de las seis, momento en el que se encienden las luces.

Los taxistas dejarán a los mayores en distintos puntos del centro, como el Paseo de Alfonso, Fermín Penzol, Marqués de Valladares o Reconquista, en función de las posibilidades de acceso. Las personas con movilidad reducida desembarcarán en las zonas más próximas al árbol de Navidad, mientras que el resto tendrá que realizar un breve paseo para llegar a la céntrica plaza.

La organización confía en que el tiempo acompañe y en que la jornada se desarrolle con normalidad, manteniendo el espíritu solidario que caracteriza a esta iniciativa, ya plenamente consolidada en la Navidad viguesa.