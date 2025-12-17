El Sergas reconoce la suspensión de un 15% de las operaciones programadas ayer en el hospital de Vigo

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) asegura que la situación asistencial en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo se mantiene «perfectamente controlada» pese al aumento de la demanda por gripe e infecciones respiratorias propio de estas fechas. Según la información facilitada por Sanidade, el centro está «preparado para afrontar el pico asistencial» y cuenta con capacidad adicional para ampliar la hospitalización si fuese necesario.

En ese contexto, el Sergas detalla que ayer, 16 de diciembre, se suspendieron alrededor del 15% de las operaciones programadas, si bien subraya que todas eran intervenciones demorables y que no afectaron a cirugías oncológicas ni a procedimientos prioritarios.

Aún así, varias personas relataron a este medio la situación de presión asistencial que se vive en Urgencias: varias horas de espera (hasta 6) para personas con síntomas compatibles con infecciones respiratorias.

La administración sanitaria insiste en que el hospital dispone de «mucho margen de crecimiento» y cifra en 30 camas la capacidad inmediata para activar en el Hospital Meixoeiro, «preparadas para abrir en cualquier momento», en caso de que la presión asistencial aumente durante los próximos días. También en el Meixoeiro, fuentes médicas confirman que se han tenido que suspender cirugías anteayer, ante la previsión de mayor ocupación en las plantas. Coinciden en que se trata de procesos quirúrgicos no urgentes y que ya no habían conllevado ingreso.

Como indicador del flujo hospitalario, el Sergas añade que ayer se registraron más altas que ingresos: 120 altas frente a 80 ingresos, un balance que, según la misma fuente, contribuye a sostener la estabilidad del sistema en plena temporada de virus respiratorios.