Los retos de Zona Franca en 2026: valida el Plan de Actuación

Busca «seguir creciendo como referente tecnológico e industrial»

Ana María Mejías (izq.), Javier Pardo, David Regades e Inés González.

Borja Melchor

La construcción del VgoTIC Global Hub en López Mora, que acogerá la incubadora de Alta Inteligencia StartTIC, donde ya han comenzado los trabajos; y el inicio en enero de las obras de la factoría de semiconductores fotónicos Sparc, con una inversión de más de 8 millones de euros. Son las iniciativas más relevantes del Plan de Actuación de la Zona Franca para 2026, que fue aprobado hoy por la tarde por su Comité ejecutivo.

«Con ambos proyectos, Zona Franca lidera las iniciativas más relevantes en Galicia para contribuir a la soberanía tecnológica e industrial de España y Europa», indica la entidad, que, tras un año «de grandes logros», fija sus objetivos en «seguir creciendo como referente tecnológico e industrial con nuevos proyectos de infraestructuras, la ampliación de sus parques y el estímulo del conocimiento». El delegado del Estado, David Regades, destacó la «generación de riqueza y empleo».

