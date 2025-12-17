agenda@farodevigo.es
Qué hacer hoy en Vigo, miércoles 17 de diciembre de 2025
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para estemiércoles 17 de diciembre de 2025 en Vigo:
Club FARO: «Guerra Sucia. Mercenarios contra ETA»
Charla del periodista y escritor Manuel Cerdán, que hablará de Franco a los Gal. El evento, estará presentado por el periodista de Onda Cero Rubén Rey.
- MARCO. A las 20.00. Preferente para suscriptores, libre hasta llenar el aforo de 150.
Música
Concierto solidario Entreculturas
Una nueva edición del Concierto Solidario Navideño de Entreculturas , en este caso, para apoyar un proyecto en Sudán del Sur que la ONG jesuita lleva a cabo junto con el Servicio Jesuita a Refugiados. Actuarán los cantantes Carla Lourdes y Javier Lago, así como el mago Jorge Lorenzo. Todos ellos son artistas locales que, desinteresadamente, colaboran con esta iniciativa.
- En la Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22). A las 21. 00 horas. La entrada cuesta 10 euros.
Actos
«Vioncas and Vintage» Mercadillo
Una propuesta que aúna moda sostenible y gastronomía de calidad en un ambiente relajado. Este evento, fruto de la colaboración entre la tienda de ropa Happy Vintage y el negocio de empanadillas y repostería Vioncas.
- En la Calle Progreso, 3, Local 2. De 10.00 a 20.30 horas. Entrada libre.
Be Water
Presentación del libro de Antía Yañez, contará también con la presencia de Andrea Jamardo.
- En la Librería Cartabón (Urzáiz, 125). A las 20.00 horas.
Cuentacuentos
Lalá Teatro hará una sesión de cuentacuentos interactivo para todos los públicos.
- En la Asociación Veciños Lavadores (Avda. Ramón Nieto, 302). A las 18.30 horas.
Clases abiertas de swing
Clases abiertas de lindy Hop, en la que los conceptos serán muy musicales, depués se pondrán temas para bailar libre.
- En A Casa de Arriba (Martín Códax 23). A las 21.00 horas.Taquilla inversa, paga lo que consideres al acabar la clase.
Olaf presenta
Espectáculo teatral y musical para toda la familia en el que Olaf, maestro de ceremonias, conducirá a los pequeños espectadores por un cuento distinto cada día. Las funciones duran 30 minutos.
- Centro Comercial A Laxe (Cánovas del Castillo, 1). Se ofrecen cinco funciones diarias: a las 11.00 horas, 13.00 horas, 16.00 horas, 18.00 horas y 20.00 horas.
Trivial en Puro Delirio
Al acabar el mes el restaurante cerrará sus puestas, pero antes celebrará un mes de actividades. Hoy se pondrá a prueba la cultura general de los participantes con un trivial.
- En Puro Delirio (Teófilo Llorente, 43). A las 21.00 horas.
Exposiciones
«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»
Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.
- En el MARCO (Príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 hora, y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.
«Diversa»
Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas .
- Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes :17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. hasta el 31 de enero.
