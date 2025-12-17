El Puerto de Vigo entra «en una nueva dimensión»: ultima un innovador sistema de transporte de mercancías por ferrocarril

El Puerto de Vigo da un paso de gigante para equiparar su logística y eficiencia al nivel de colosos como Valencia, Algeciras o Barcelona con la presentación del sistema 'pocket de transporte de mercancías en los vagones T400 de la multinacional de material rodante VTG, que ha elegido a la empresa Transglobal, concesionaria de la terminal de contenedores viguesa, como la primera en España a la que homologar para operar ese equipamiento y, por tanto, estar en condiciones de manipularlo con vistas a su explotación en las futuras autopistas ferroviarias que aspiran a conectar Vigo con Madrid y Barcelona, convirtiéndose en una alternativa más eficiente y cómoda para las empresas que operan en Vigo.

«Como Puerto, damos un paso hacia otra dimensión de los grandes no por tener esos niveles de tráficos, sino por el nivel de funcionamiento y tener una máxima eficiencia porque era una de las grandes demandas que teníamos, tener el tren en el Puerto», subrayó el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, durante el acto en la terminal de Guixar que sirvió para enseñar la maniobra de carga y descarga de semirremolques en los vagones, tests que se han intensificado en los últimos meses con el objetivo de que a lo largo de 2026 pueda ser una realidad, ya que tras la certificación de Transglobal, habrá que superar distintos temas de seguridad, otras homologaciones o mejorar la infraestructura.

«Es un paso adelante hacia las autopistas ferroviarias y hacia una forma distinta de mover mercancías en corredores estratégicos. En un contexto en el que las carreteras están cada vez más tensionadas, los costes y la disponibilidad de recursos se vuelven más exigentes y las empresas buscan soluciones, el ferrocarril es un aliado imprescindible. Y, para que sea una alternativa de verdad, necesitamos modelos operativos, sencillos, replicables y escalables», destacó el CEO de la división industrial del Grupo Dávila, José Manuel Raimúndez, incidiendo en que para su compañía, «esto es parte de una visión para dar más opciones a cargadores y transportistas ganando capacidad sin perder fiabilidad».

Pablo González, Carlos Botana, José Manuel Raimúndez, Jorge Cebreiros y Carlos Gago, ante uno de los semirremolques utilizados para la prueba del sistema. / Pablo Hernández Gamarra

El responsable de Transglobal, Carlos Gago, fue el encargado de explicar los detalles técnicos del nuevo sistema que permite dar otra zancada hacia el sueño de que Vigo y Galicia estén incluidas en el mapa de las autopistas ferroviarias españolas, algo que comenzó a ser una posibilidad a principios de este año y que aspira a convertirse en realidad gracias a sistemas como el de estos vagones. «Es algo muy novedoso porque se puede subir cualquier tipo de semirremolque, sea una lona, frigorífico, es un vagón multimodal que puede llevar contenedores, vehículos, lo que sea», indicó Gago, explicando además que permite reducir los tiempos de carga y descarga notablemente y que, al realizar los trayectos a continuación en ferrocarril, permite un importante ahorro de tiempo en rutas a partir de 400 kilómetros, como serían las de Madrid y Barcelona. Es adaptable, además, a cualquier tipo de mercancía.

«Es algo muy novedoso porque se puede subir cualquier tipo de semirremolque, sea una lona, frigorífico, es un vagón multimodal que puede llevar contenedores, vehículos, lo que sea» Carlos Gago — El responsable de Transglobal,

«Con un tren diario de lunes a domingo, se asumiría un 2% del tráfico total de camiones que se está moviendo entre Galicia y Madrid, estaríamos quitando casi 20.000 kilómetros en carretera porque llevaríamos un mínimo de 30 semirremolques en cada tren», detalló el responsable de Transglobal, recordando que también esto debe ir acompasado a la mejora de la infraestructura ferroviaria con andenes más largos y el incremento del gálibo de los túneles de las vías.

Profundizó en esto Carlos Botana, recordando la apuesta del Puerto por el tren y la Plisan y los beneficios del sistema pocket que se está testando. «Reducirá muchísimo los tiempos, con una logística mucho más rápida que consiga que Vigo sea el Puerto de mercancía general más importante del Atlántico en la Península. Confiamos en que en breve haya mejoras para poder estar conectados no solo con Madrid, sino también con Zaragoza y que Vigo coja esa dimensión de Puerto del futuro», dijo el presidente de la Autoridad Portuaria.

La presentación estuvo respaldada también por el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, recordando la «batalla permanente» del organismo que preside por la mejora de infraestructuras en Galicia y aplaudiendo la «valentía» de Grupo Dávila y Transglobal por «demostrar que hay mercado para poner en marcha las autopistas ferroviarias».