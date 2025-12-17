El PP de Vigo acusa al gobierno de Caballero de cerrar 2025 “en blanco” en ordenanzas: ninguna nueva desde 2022

El PP de Vigo carga contra el gobierno local por terminar 2025 sin estrenar ni una sola ordenanza nueva. Los populares sostienen que el Concello cerrará el año «en blanco» en materia normativa y recuerdan que la última ordenanza aprobada data de 2022. «No todo son anuncios y fotos. También hay que aprobar normas y ordenanzas», ha afirmado el portavoz municipal, Miguel Martín.

Según el grupo popular, esa falta de avances se evidencia en el plan normativo aprobado por el pleno en noviembre del año pasado, que contemplaba cuatro textos con entrada en vigor prevista para este 2025: la ordenanza reguladora de licencias urbanísticas, el reglamento orgánico del gobierno y de la administración, el reglamento del Tribunal Económico-Administrativo y la normativa de los servicios de los cementerios municipales. «Se trata de un plan ya por sí muy poco ambicioso, pero ni con esas», ha reprochado Martín.

El PP vincula esta parálisis con una «falta de voluntad política manifiesta» que, aseguran, viene de atrás. Martín recordó que ya en el pleno de noviembre de 2024 advirtió de la escasa intención del ejecutivo municipal de sacar adelante nueva normativa y señaló que desde 2018 «apenas se han aprobado» siete iniciativas de las 25 proyectadas, con 2023 y 2024 sin Plan Normativo, y el de 2025 «quedándose en papel mojado».

Los populares añaden a su lista de reproches la ausencia de una ordenanza que regule las Zonas de Bajas Emisiones, un retraso que, según denuncian, pone en riesgo «1,9 millones de las bonificaciones de la Pass Vigo». También mencionan el reglamento de la Policía Local, anunciado para 2022, y la ordenanza de cementerios, que figuraba en el plan de este año pero que, afirman, no ha avanzado.

El PP sitúa el urbanismo como otro ejemplo de esa «desgana» normativa, aludiendo a la larga tramitación del PXOM y a la necesidad de instrumentos impulsados por la Xunta para evitar la paralización total durante ese periodo.

«Lo que está claro es que aquí no hay una hoja de ruta ni pretensión alguna de dar respuesta a las necesidades actuales de la ciudad pese a la mayoría absoluta», concluyó Martín, que insistió en que muchas ordenanzas vigentes se remontan a mediados de los años 90 y requieren «una actualización que no llega».