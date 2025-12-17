Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP ve en riesgo 1,9 millones para Vitrasa

El PP vigués advierte de que el Concello se expone a perder una ayuda de 1,9 millones para bonificar el transporte urbano al no cumplir con la Ley de Cambio Climático implantando antes de final de año las zonas de bajas emisiones. «Los usuarios de Vitrasa serán los grandes perjudicados por este incumplimientos», aseguran los populares.

