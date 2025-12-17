Los pisos turísticos prolongan en Vigo su tendencia a la baja

El fenómeno de las viviendas de uso turístico en Vigo parece haber entrado definitivamente en un nuevo escenario, coincidiendo con el año en el que se ha estrechado el cerco para frenar su proliferación, tanto con medidas a nivel local como por parte del Gobierno central. Los datos actualizados por la Xunta a 1 de diciembre no dejan lugar a dudas, al certificarse que por tercer mes consecutivo se produce una bajada de los alojamientos registrados ante la Administración autonómica, paso imprescindible para poder comercializarse después en las plataformas con el código que emite el Ministerio de Vivienda.

Al arranque de diciembre, el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (Reat) de la Xunta anotaba en la ciudad olívica un total de 2.129 inmuebles, un 2,5% menos que el 1 de noviembre en términos porcentuales y prácticamente 300 menos en cifras absolutas desde que entró en vigor el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La brújula urbanística de la ciudad establece, entre otras cosas, que los alojamientos de estas características deberán contar con accesos propios y circuitos independientes para evitar problemas de convivencia con los vecinos, además de considerarlos como establecimientos de uso terciario y no residenciales, con el consiguiente incremento en impuestos o tasas. Se espera también una ordenanza que regule estos establecimientos.

Por primera vez desde que los pisos turísticos comenzasen su expansión, en 2018, se ha registrado un descenso interanual respecto a la cifra de viviendas que había inscritas a 1 de diciembre del año pasado, cuando eran 2.150. El tope hasta la fecha queda fijado en las 2.426 que se contabilizaban en agosto, mes a partir del cual empezó a producirse el descenso en las actualizaciones mensuales del Reat publicadas por la Xunta, primero borrando de un plumazo 170 VUT, después 70 y, por último, 55.

Los números no engañan y lo sucedido este año es un auténtico punto de inflexión, ya que a lo largo de 2024, las viviendas de uso turístico se incrementaron más de un 34% y el año anterior cerca de un 60%. En 2025, mientras, la evolución muestra un descenso del 2% respecto a los datos de enero.

Esto hace mella, por lo tanto, en la oferta global de plazas de alojamiento turístico que ofrece la ciudad de Vigo, que se había incrementado sustancialmente en los últimos años debido a la expansión de las VUT, al permanecer más o menos estable en el entorno de las 5.500 las que ponían a disposición hoteles y pensiones, un sector que en los últimos tiempos se está rearmando con nuevos proyectos, tanto en forma de rehabilitaciones como de nuevas aperturas.

Con el último recorte de VUT, las plazas que suman las registradas se queda casi un año después por debajo de las 10.000, en concreto 9.909, lejos de las 11.241 que llegaron a existir a 1 de septiembre de este año, ascendiendo el recorte en apenas un trimestre a casi un 12%.

Esta cifra, sin embargo, en la práctica se reduce considerablemente a tenor de lo que reflejan los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística, que en su última actualización reflejaba que estaban anunciadas en internet, tras un mapeo de las principales plataformas, algo más de 1.300, cifra que se redujo posteriormente por las restricciones del Ministerio de Vivienda.