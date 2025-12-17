La Navidad de Vigo se canta en francés

La festividad viguesa volvió a mostrar su dimensión internacional a través de la música. La Alliance Française de Vigo celebró, frente a la Farola de Príncipe, un encuentro de villancicos en francés que reunió a un pequeño grupo de alumnos y profesores. Bajo el título Chants de Noël, la iniciativa ofreció un canto colectivo de canciones tradicionales del repertorio navideño francés, entre ellas Vive le vent, Petit papa Noël y Douce nuit.

Según Cristina Alonso, portavoz de la Alliance Française, «es parte del trabajo de dar a conocer la cultura francesa» que tiene la institución que lleva en la ciudad desde el 1951. Esta actividad nos acerca un poco a la cultura y tradiciones del país vecino.