Mercedes Bangueses, presidenta del Instituto de Estudios Vigueses: «La ciudadanía viguesa es consciente de su procedencia y está orgullosa de que su ciudad sea trabajadora, innovadora y moderna»

Para conocer la identidad de un lugar es fundamental revisar su historia. En la ciudad hay una institución preocupada de investigar y recopilar los acontecimientos de mayor relevancia, así como de fisclaizar su patrimonio cultural, material e inmaterial. El Instituto de Estudios Vigueses siempre estuvo dirigido por hombres, pero ahora comienza una nueva era con Mercedes Bangueses (Arnoia, Ourense, 1962) a los mandos. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Vigo, aunque primero se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y fue catedrática de Enseñanza Secundaria en el IES Pino Manso de O Porriño. Enfrenta esta nueva etapa con emoción y con el objetivo de «combinar la experiencia con la energía renovada y seguir trabajando por la cultura».

-¿Por qué es importante la existencia de una institución como el Instituto de Estudios Vigueses?

La ciudad le debe mucho a una entidad así. Desde su fundación, hombres y mujeres han dedicado tiempo, esfuerzo y conocimiento —siempre de manera altruista— a poner en valor, dignificar, señalar y divulgar aspectos vinculados a la historia, el patrimonio, la cultura, el urbanismo, la arqueología o la música de la ciudad. Todo ello ha contribuido a que la ciudadanía tome conciencia de la enorme riqueza que posee Vigo.

-Asume la presidencia tras un proceso de renovación. ¿Qué le gustaría impulsar o desarrollar durante esta etapa?

Cuento con un equipo muy motivado y responsable, en el que también participa como vocal el presidente saliente, Xoán Carlos Abad, lo cual supone un valor añadido. Nuestra intención es seguir impulsando actividades consolidadas como el Fórum anual, que nos permite divulgar conocimiento gracias a la participación de expertos y expertas de distintos ámbitos vinculados a la actualidad.También queremos incrementar la presencia de la ciudadanía en nuestra sede, donde presentamos la mayoría de los libros que publicamos, integrar personas colaboradoras —que suelen ser la antesala para convertirse en miembros del Instituto—, ampliar nuestra comunidad en redes sociales y dinamizar las relaciones con las distintas administraciones. Como ves, hay mucho trabajo por delante, pero lo afrontamos con ilusión.

-Conocemos muchas figuras masculinas en la historia de la ciudad, pero quizá no tantas femeninas. ¿Comparte esta afirmación? ¿Es necesaria una revisión?

Sí, es cierto. Sin embargo, gracias a la labor del Instituto de Estudios Vigueses y de otras organizaciones sensibles con el conocimiento, están emergiendo cada vez más mujeres que habían permanecido ocultas. Poco a poco van saliendo a la luz y ocupando el lugar que les corresponde en la historia.

-¿Podría citar algunos ejemplos?

En el ámbito científico, por ejemplo, Olímpica Valencia, que, aunque no era viguesa de nacimiento, se integró plenamente en la ciudad. También hemos trabajado sobre mujeres que padecieron la represión franquista: recientemente publicamos la historia de Ángeles Iglesias Rebollar en el libro La protestante. Además, editamos Mujeres pianistas en Vigo, de C. Losada. Como se puede ver, queda todavía mucho por hacer.

-Usted es doctora en Historia del Arte y autora de un libro sobre la escultura pública en Vigo. Si tuviera que elegir, ¿tiene alguna pieza favorita de la ciudad?

Es una pregunta difícil. Cuando estudias un tema tan de cerca, acaba formando parte de ti. En general, lo que veo es un patrimonio muy rico y abundante, que merece todo nuestro respeto y cuidado. Si hablamos simplemente de gusto personal, me decanto por la escultura pública de Silverio Rivas, especialmente Horizonte para o sol, situada en el campus universitario.

-Vigo pasó de unos orígenes rurales a una fuerte industrialización y, en la actualidad, parece estar viviendo un proceso de gentrificación. ¿Cree que su identidad se está diluyendo? ¿Qué considera esencial conservar?

El proceso transformador es inherente a la vida. En el caso de Vigo, una expansión tan intensa obligó a una adaptación necesariamente rápida. Como en todo cambio, hay aspectos que se pierden, pero también surgen otros nuevos. Yo veo un Vigo dinámico, cosmopolita, fuerte, cada vez más orgulloso de su pasado y de su presente.

-¿En qué percibe ese orgullo por el pasado y el presente?

En que la ciudadanía es consciente de su procedencia. Es frecuente oír a los vigueses decir “eu veño do mar”, una frase preciosa que expresa muy bien la importancia de no perder la perspectiva de los orígenes. Y también hay orgullo por la ciudad en la que se ha convertido Vigo: trabajadora, innovadora y moderna.

-Desde su ámbito de estudio, ¿cuál considera que ha sido la etapa más brillante de la historia de Vigo?

Cada época tiene luces y sombras. La llegada de la democracia supuso un cambio extraordinario a nivel político, económico y social. Los años ochenta fueron una eclosión de nuevas formas de entender la libertad creativa, cuyos frutos se consolidaron en los noventa. De hecho, esculturas públicas de referencia como El Sireno de Leiro, el Monumento al Trabajo de Conde, los Caballos de Oliveira o la Puerta del Atlántico de Silverio Rivas se han convertido en hitos para los vigueses y para quienes visitan la ciudad. Ya en el nuevo milenio, también se erigieron obras muy importantes de autores como Molares, Buciños, Dobao, Moncho Amigo, Remigio Dávila, Sergio Portela, Ángeles Valladares o Eva L. Tarrío, entre otros.